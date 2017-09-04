BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te, asırlık geleneğin sürdürülmesi amacıyla evlenecek çiftlere düğün öncesi yapılan ve adeta işkenceyi andıran şakalar renkli görüntülere sahne oluyor.

İlçede, düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "gelin konvoyu bekleme", "gelin çiçeği alma", "gelin şerbeti", "cam kırma" ve "zorla yiyecek yedirme" gibi gelenekler, damat ve sağdıca zor anlar yaşatıyor.

Düğünlerdeki zorlu süreç, gelin almaya gidilmesi ve damat evinin önünde gelin konvoyunun beklenmesiyle başlıyor. Konvoydan önce damadın arkadaşları, kız evine giderek gelin çiçeğini, gelinin arkadaşlarına belli bir ücret ödeyerek alıyor.

- Zorlu süreç camların kırılmasıyla başlıyor

Daha sonra konvoyla getirilen ve dualar eşliğinde arabadan indirilen gelin, damadın kolunda eve giriyor. "Ağız tatları ömür boyu sürsün" diye gelin ve damada "gelin şerbeti" içiriliyor. Bu esnada damadın içeriden çabuk çıkmasını isteyen arkadaşları, ellerindeki taş ve sopalarla evin dış kapısının camlarını kırıyor.

Evinden alınan damat ile sağdıç, arkadaşları tarafından kahveye götürülüyor. Burada damatlığı çıkarılıp önlük giydirilen damat ve sağdıca, bahşiş paralarıyla alınan limon, çikolata, muz, salatalık, biber, patlıcan, tatlı gibi çeşitli yiyecekler zorla yediriliyor, üzerlerine soğuk su dökülüyor. Zorla verilen yiyecekleri yutmakta güçlük çeken damat ve sağdıcın gözlerinden yaş geliyor.

- Kedi mamasına dayanamadı

Pazaryeri'nde hayatlarını birleştiren Ufuk Öztosun ve Kübra Ufuk çiftinin düğününde de tüm ritüeller gerçekleştirildi. Bir kahvehaneye çağrılan Ufuk Öztosun'a onlarca çeşit yiyecek yediren arkadaşları, son olarak kedi maması verince damadın dayanamaması üzerine şakayı kısa kesti.

Bununla yetinmeyen arkadaşları, akşam camiye götürülen damadı dönüş yolunda yakaladı. Gençler, yol boyunca yanlarında getirdikleri süt, mayonez, tuz ve un gibi birçok gıdayı damadın üzerine döktü.

Evin önünde topluca dua edildikten sonra babasının elini öpen damat, gelini de alarak evine gitti.

- "Ektiğimi biçtim"

Damat Öztosun, "Bugün, zamanında ektiğimi biçtim. Zamanında yaptım şimdi de bana yaptılar ama bundan sonraki arkadaşlar benden korksun, hepsine ızdırap olacağım." dedi.

Davetli İsmail Duvan da adetlerinin süreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ufuk'a yaptığımız eziyet onun bize yaptığının yanında hiçbir şey. Biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. Gelin ve damat içeri girdikten sonra evin camlarını kırıyoruz, damadı çabuk çıkartmak için. Evin önünden yürüyerek kahvehaneye geliyoruz. Bütün her şeyi alıyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz, döküyoruz... Yediklerini çıkarıyor ama yapacak bir şey yok. Biz adetlerin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da devam edecek inşallah."

Damadın babası İbrahim Öztosun da bunun ilçede yıllardan beri gençler arasında süregelen bir gelenek olduğunu anlatarak, "Oğlumun yıllardır yaptıklarına buradaki gençler bilendiler. Kedi maması bile yedirdiler. Ama bunlar güzel adetler, güzel dostluklar. Dostu olmayan bir insanın böyle şaka yapanı olmaz. Allah razı olsun, çok güzel düğün oldu." ifadelerini kullandı.

Düğüne gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da büyüklerinden gördükleri gelenek ve görenekleri sürdürmeye devam edeceklerini, düğünlerinin eğlenceli geçtiğini söyledi.