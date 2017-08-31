Damadını öldürdüğü iddia edilen kayınpeder tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da emekli işçi, kızına kötü davrandığı gerekçesiyle damadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Kartal Yunus Emre Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Kenan Cevizli (35) yolda tartıştığı kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cevizli'yi öldürdüğü öne sürülen kayınpederi Bülent G. (58) ile olay anında yanında bulunan oğlu Sait G'yi (34) gözaltına aldı.

İfadesi alınan emekli işçi Bülent G, damadı Bülent Cevizli'nin kötü davranması üzerine kızının 10 gün önce eşini terk edip yanlarına geldiğini anlattı. Olay günü oğlu Sait G. ile yolda yürürken karşılaştığı damadıyla kavga ettiklerini kaydeden şüpheli, bu sırada yoldan geçen diğer iki damadının içinde bulunduğu otomobilin Cevizli'ye çarptığını, kendisinin de pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Bülent G'nin damatları C.E. (30) ile O.D'yi de (37) gözaltına aldı. Şüpheli iki damat ifadelerinde, tesadüfen olay yerinden geçtiklerini ve Cevizli'ye yanlışlıkla çarptıklarını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden C.E. ve O.D. savcılıkça serbest bırakılırken, Bülent G. ile oğlu Sait G.nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.