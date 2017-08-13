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Damat, gelin almaya atla gitti

- Aydın'da bir damat, geleneklerine uygun olarak otomobil yerine gelin almaya halk oyunları ekibi eşliğinde at sırtında gitti

Damat, gelin almaya atla gitti

AYDIN (AA) - Aydın’da bir damat, alışılmışın dışında bir gelin alma merasimi düzenledi.

Ece Tanılmışoğlu'yla hayatını birleştiren Mehmet Şimşek (23), şehir merkezinde Ali İhsanpaşa Bulvarı'ndaki kız evine at üstünde geldi.

Şimşek'e yöresel kıyafetler giyen halk oyunları ekibi de davul zurnayla eşlik etti.

Renkli görüntülerin oluştuğu törende, vatandaşlar da bu anı görüntüledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan gelinin babası Coşkun Tanılmışoğlu, "Biz, Aydınlılar gelenek ve göreneklerine bağlı insanlarız. Kızımın düğününde, halk oyunları ekibinin katılması güzel görüntüler oluşturdu. Kızıma ve damadıma ömür boyu mutluluk diliyorum. Herkese böyle güzel bir düğün nasip olmasını diliyorum” dedi.

Bir süre evin önünde zeybek oynayan gelin ile damat, gelin arabası yerine yine atlara binerek evden ayrıldı.

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