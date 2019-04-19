Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar emlak dünya Trabzon yusuf 600
İthalatta tarife kontenjanı
İthalatta tarife kontenjanı
Kazablanka'ya uçacak
Kazablanka'ya uçacak
İhracat yıldızına yeni ürün
İhracat yıldızına yeni ürün
Antalya'ya “mega şehir“
Antalya'ya “mega şehir“
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!

Damat Tween ve D'S Damat İstanbul Havalimanı'nda yerini aldı

- Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: - "Dünyanın dört bir yanından gelecek yolcular kendi ülkelerinden markalarımızı tanıyor ve biliyor olarak gelip, yeni havalimanında tanıdıkları bir marka ile karşılanacak"

Damat Tween ve D'S Damat İstanbul Havalimanı'nda yerini aldı
banner17

İSTANBUL (AA) - Orka Holding, nisan ayı başında İstanbul Yeni Havalimanı'nda Damat Tween ve D'S Damat mağazaları ile yerini aldı.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, Damat Tween ve D'S Damat markaları ile 2018 yılı sonunda yurt dışında 180 mağazaya ulaşan Orka Holding global yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Yıl başından bu yana yurt dışında mağazalaşmaya devam eden ve nisan ayı başında İstanbul Yeni Havalimanı’nda yerini alan Orka, nisan ayının ortasında 5 yeni yurt dışı mağazasına "merhaba" dedi. Yıl başından bu yana yurt dışında mağazalaşmaya devam eden Holding, yalnızca nisan ayının ilk 15 gününde Kiev, Üsküp, Erivan ve Bosna’nın yanı sıra Avrupa’nın moda başkentlerinden biri olan İtalya’nın Floransa kentinde de yeni mağazasını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Dünyanın dört bir yanından gelecek yolcular kendi ülkelerinden markalarımızı tanıyor ve biliyor olarak gelip, yeni havalimanında tanıdıkları bir marka ile karşılanacak.

Sanatın ve modanın kalbi Floransa’da mağazamızı açtık. Bundan sonra da yolumuza ışık hızı ile devam edeceğiz. 2019 yılında yepyeni bir atılım yaparak ABD’de ilk mağazalarımızı Washington DC ve Ohio eyaletlerinde açacağız. Yine Kanada’da Ottowa’da bu yıl ilk mağazamız açılacak. Balkanlarda ve Rusya’da ise etkinliğimiz giderek artıyor." ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Orka Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5