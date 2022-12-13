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DAMAT TWEEN, YENİ YILI MODAYLA KUTLAMAK İÇİN MAĞAZALARIYLA VE MOBİL UYGULAMASIYLA SİZLERİ BEKLİYOR

Yeni yıla giriş, yeni başlangıçların en güzel motivasyonu. Tam da şimdi değişen alışveriş alışkanlıklarına, doğru yatırıma, zamansız şıklığa, stilinize karizmatik bir dokunuşa önem vermeye ne dersiniz?

DAMAT TWEEN, YENİ YILI MODAYLA KUTLAMAK İÇİN MAĞAZALARIYLA VE MOBİL UYGULAMASIYLA SİZLERİ BEKLİYOR

ŞIK DAVETLERE HAZIRLIK İÇİN TEK ADRES

Siyah ve lacivertin en şık tonları ile sezonun stil kodlarına paralel, kalıpları ile kişiye özel dikilmiş hissi veren Damat Ceremony Serisi bu sezon da size zamansız ve kendine güvenen bir duruş sunuyor. Damat smokinler kumaşından ve usta kesimlerinden çağdaş kalıplarına kadar kusursuz bir davet gustosuna sahip. Yılbaşı gecesine A’dan Z’ye tüm detaylarıyla tek bir adreste, Damat Tween’de hazırlanabilirsiniz. 

 

EN DEĞERLİ HEDİYE SİZDEN, İMZASI DAMAT TWEEN'DEN

Yeni yılda sevdiklerinize şık, zamansız ve kaliteli bir hediye almak için Damat Tween size yeter. Değişimin, alışverişte doğru yatırımın, bütçe-kalite orantısını düşünmenin kaçınılmaz olduğu günümüzde Damat Tween 2022-23 Sonbahar / Kış koleksiyonu bakış açısını dünyanın yeni kurallarına alanına çeviriyor. En rafine kış dokularından yüzde yüz yün basic trikolar, desenli süveter ve kazaklar canlı tonlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Deri cüzdan ve çantalar hem günlük hayatın hem de iş dünyasının kurtarıcı ve fonksiyonel parçalarından.

Su ve leke tutmayan premium pamuklu kumaşlardan Nanocare beyaz ve mavi gömlek serisi erkeğe hediye seçeneklerinin başında yer alıyor.

Parfümden vazgeçemeyen, kokusuyla girdiği ortamda fark yaratmak isteyen beyler için de üç farklı seçeneğiyle öne çıkan Tween parfümleri de listenize ekleyebilirsiniz.

2023 yılbaşı hediye kataloğumuza www.damattween.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

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Anahtar Kelimeler:
Damat Tween
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