Damızlık gebe düveler üreticilere kurayla verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince yürütülen "İthal Simental Damızlık Gebe Düve Projesi" kapsamında besicilere kurayla büyükbaş hayvanlar dağıtıldı.

Birlik binasında gerçekleştirilen dağıtım töreninde, besicilerin alacakları damızlık gebe düveler, kura usulüyle belirlendi. 13 besici kura çekerek gebelik süreci 4 ile 7 ay arasında değişen 165 damızlık düvenin sahibi oldu.

Birlik Başkanı Ali Dermenci, kuranın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İthal Simental Damızlık Gebe Düve Projesi"nin ülkedeki et ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Dermenci simental ırkı damızlık düvelerin Çekya'dan ithal edildiğini belirtti. Simentalin hem et hemde süt kalitesi bakımından güzel bir ırk olduğunu ifade eden Dermenci, şöyle konuştu:

"Üyelerimizin memnuniyeti ve talebi doğrultusunda hayvanlarımızın dağıtımını yapıyoruz. Her şeyi şeffaf yapıyoruz. Her üyemiz öne kaçıncı sıradan kura çekeceğini seçti ve 4, 5, 6 ve 7 aylık damızlık gebe düve kurasını çekti. Çekya'dan ithal ederek 13 üyemize 165 hayvan dağıtımını gerçekleştirdik. Ülkemizdeki et açığının önüne geçerek simental ırkı hayvan varlığını arttırmak ve bununla beraber de daha kaliteli süt üretimi yapmak istiyoruz."