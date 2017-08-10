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"Damla Projesi" gönüllüleri Antalya'da

- Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında kente gelen 20 üniversite öğrencisi, huzurevini ve şehit ailelerini ziyaret ederken, tarihi yerleri görme fırsatı yakaladı

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Antalya'ya gelen 20 üniversite öğrencisi, huzurevini ve şehit ailelerini ziyaret edip, tarihi yerleri gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler, kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailesini ziyaret ederek taziyelerini sundular. Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla vakit geçiren öğrenciler, Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (YÖRKAM) ziyaret ederek merkez müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu'dan Yörük kültürü hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, tarihi Kaleiçi'nde düzenlenen gezide ise Antalya'nın simgelerinde Yivli Minare'yi görme fırsatı buldu.

Proje Koordinatörü Betül Yaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 3 yıl önce başladığını belirterek, amaçlarının projeye katılan gönüllü gençlere Türk kültürünü, birlik ve beraberliğini anlatmak ve unutulan değerleri hatırlatmak olduğunu söyledi.

Projeye katılan 20 gencin de farklı kültürlerden geldiğini dile getiren Yaz, farklı kültürlerin kaynaşmasını da sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Öğrencilerden Sümeyye Kaçmaz da projeye insanlara yardım edebilmek, gönüllerine akabilmek ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek için katıldığını ifade ederek, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

Kaçmaz, ziyaretler sırasında balon dağıttıkları çocuklarda oluşan tebessümün her şeye bedel olduğunun altını çizerek, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailesini ziyarete giderken çok üzüldüm. Ancak, ailenin sağlam duruşu ve güçlü bir tavır sergilemesi bana da güç verdi." diye konuştu.

Öğrencilerden Meryem Aktaş ise din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan bir araya gelerek insanlık için bir şeyler gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Çocukları çok seven bir insanım. Şu an biz yaşadığımız ülkede bazı değerlerimizi kaybediyoruz. Çünkü çocuklarımızı tarihini araştırmıyor, okumuyor, kültürünü bilmiyor. Devletimizin bu projesi o yüzden çok güzel. Farkındalık yaratıyor. Çocuğun yanına gidiyoruz, ona gülümsüyoruz. Ona bir etkinlik yaptırıyoruz. O kadar hoşuna gidiyor ki 'Biz de damla olduk, biz de büyüdüğümüzde sizin gibi yardım edeceğiz.' diyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.

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"Damla Projesi"AntalyaGençlik Ve Spor Bakanlığı
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