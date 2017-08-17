"Damla Projesi" gönüllüleri Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Gaziantep'e gelen üniversite öğrencileri, Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 20 üniversite öğrencisi, kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Öğrenciler, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi.

Proje Koordinatörü Büşra Zeynep Kaya, Damla Projesi'nin gönüllülük esasına dayandığını belirterek, farklı illerden farklı kültürleri bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Genç gönüllere merhamet tohumları ekmek istediklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün Gaziantep'te beşinci günümüz. Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampları, köyleri ziyaret ettik. Tarihi, turistlik yerleri gezme fırsatımız oldu. İlk olarak Nizip'te köy ziyareti ve mülteci kampı ziyareti yapan gönüllülerimiz, ikinci gün Kilis'i ziyaret etti. Cebeler ve Küçükkızılhisar köyünde etkinlikler yaptık. Gaziantep Üniversitesi Rektörünü de ziyaret ettik. Damla Projesi, tozlanan iyilik ve merhamet duygularının tozunu temizlemeyi ve gönülden gönüle köprüler kurarak hayalleri tebessümle renklendirmeyi amaçlıyor."



