Damla Projesi gönüllüleri Malatya'da

MALATYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Damla Projesi kapsamında Malatya'ya gelen 20 üniversite öğrencisi, çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Suriyeli çocuklarla oyun oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje kapsamında kente gelen üniversite öğrencileri, şehit ailelerini, huzurevlerini, sevgi evlerini, dezavantajlı aileleri, askeri birlikleri ziyaret etti.

Kent merkezindeki tarihi Sancaktar Mezarlığı'nda çevre temizliği yapan gençler, Emekliler Parkı'nda bir araya geldikleri yaşlılara şapka hediye etti.

Öğrenciler, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile makamında görüşerek, proje hakkında bilgi verdi.

Malatya Beydağı Konaklama Tesisleri'nde barınan Suriyelileri de ziyaret eden gönüllü gençler, çocuklarla oyunlar oynadı.

Suriyeli miniklere kalem, defter, şapka ve balon hediye eden gençler, çocuk oyun alanlarını inceledi. Öğrenciler, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker'e sığınmacılara sağladıkları koşullardan dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

Gençlerin ziyaretlerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ve Proje Sorumlusu Metin Ayvazoğlu da eşlik etti.



