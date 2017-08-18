Damperi açılan hafriyat tırı üst geçide çarptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde damperi açılan tır, üst geçide çarptı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden Erkan Reis'in kullandığı 54 BS 966 plakalı hafriyat tırı, damperinin açılması üzerine Yenidoğan Köprü ve Üst Geçidi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle damperden ayrılan dorse, yola düştü.
Kazanın ardından şoka giren tır sürücüsü Reis, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.