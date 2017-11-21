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Damperi açılan tır mobese direğini devirdi

- Pazaryeri Mahallesi'nde seyir halinde damperi açılan tır Batman-Diyarbakır karayolundaki mobese direğine çarptı - Devrilen direk dolayısıyla karayolu bir saat ulaşıma kapandı

Damperi açılan tır mobese direğini devirdi

BATMAN (AA) - Batman'da seyir halindeki tırın açılan damperi mobese direğini devirdi.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir depoya taşıdığı ürünü boşaltan Emin Oluk yönetimindeki 33 BNT 32 plakalı tırın seyir halindeyken açılan damperi Batman-Diyarbakır karayolundaki mobese direğine çarptı. Devrilen direk, karayolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

Ekipler, kapalı kalan yolu bir saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Seyir halindeyken damperin açıldığını belirten sürücü Oluk, "Ponza olan yükümü boşalttıktan sonra kum yüklemek üzere Batman Çayı'na doğru gidiyordum. Bu sırada seyir halindeyken damper açılmış. Damperin açılmasını ise mobese direğine çarptıktan sonra çıkan gürültüyle fark ettim." dedi.


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