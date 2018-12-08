Damperlerin üst geçitlere çarpmasını engelleyecek sistem

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'da bir girişimci tarafından KOSGEB desteğiyle, kamyon damperinin kendiliğinden açılarak köprü ve üst geçitlere çarpmasının engellenmesi için sistem geliştirildi.

Hitit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren SMS Hidrolik firması yöneticilerinden Mustafa Salman, bir müşterisinden gelen talep üzerine kamyon damperlerinin kendiliğinden açılması nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi için proje hazırladı.

Hazırladığı projeyle KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan yararlanan Salman, "Yön Denetim Valfi" adı verilen sistem sayesinde damperin iki ayrı işlemle devreye girerek istem dışı açılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu geliştirilen sistemin seri üretimine de geçildi.

Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talep üzerine yürüttüğü çalışma sonucu ortaya çok işlevli, benzeri olmayan bir ürün çıktığını söyledi.

Birbirinden bağımsız birkaç valfin kamyona monte edilmesiyle benzer işlevlerin yerine getirilebileceğine işaret eden Salman, kendilerinin ise tek bir valf ile hem kamyonun damperinin hem de arka kapağının tamamen sürücü kontrolünde olmasını sağladıklarını vurguladı.

Geliştirdikleri valf ile kamyonların damperlerinin özellikle seyir halindeyken istem dışı açılmayacağının altını çizen Salman, şöyle devam etti:

"Damper, sürücünün konsolda bulunan bir butona basması ile çalışıyor. Araç temizliği esnasında ya da seyir halindeyken yanlışlıkla basılan buton, damperi aktif hale getiriyor ve kazalar meydana geliyor. Ürettiğimiz valf ile damperin iki ayrı işlem ile devreye girmesini sağladık. Sürücü butona bastıktan sonra bir de bizim eklediğimiz hidrolik kolu kullanarak damperi çalıştırabiliyor. Ayrıca aynı valf ile kamyonun arka kapağı da sürücünün kontrolünde açılıp kapanarak taşınan ürünün zarar görmesi engelleniyor."

Salman, geliştirdikleri sistemin bir benzerinin olmadığını ifade ederek, "Patentle ilgili çalışmalarımız var. İnşallah patentini de alıp üretimimizi sürdüreceğiz. Müşterilerimizden güzel tepkiler alıyoruz. Kamyon sürücülerimiz daha emniyetli bir sistem olduğu için memnun." şeklinde konuştu.

KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız da firmayı ziyaret ederek, seri üretime başlanan sistemi inceledi.

KOSGEB'in milli ve yerli olmak isteyen bütün yatırımcıların yanında olduğunu vurgulayan Yıldız, "Ülkenin yararına olacak bütün girişimleri mevzuat çerçevesinde destekliyoruz. Sanayicimiz yeter ki üretmek, ürününü geliştirmek istesin. KOSGEB olarak üreten girişimcilerimizin yanındayız." dedi.



