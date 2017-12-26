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МАТТО'dan AA'ya takdirname

- Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATT), aralarında AA Arnavutça ve Makedonca Servisinin de bulunduğu medya kuruluşlarına takdirname verdi

МАТТО'dan AA'ya takdirname

ÜSKÜP (AA) - Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO), Anadolu Ajansı (AA) Arnavutça ve Makedonca Servisini takdirnameye layık gördü.

MATTO'nun düzenlediği medya mensuplarıyla yeni yıl buluşması etkinliğinde, 2017 yılında Makedonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin tanıtımına sundukları katkılardan dolayı AA Arnavutça ve Makedonca Servisi ve ülkenin devlet haber ajansı Makedonya Enformasyon Ajansına (MİA) takdirname verildi.

MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MATTO'nun yaptığı etkinliklerde AA muhabirlerinin her zaman hazır bulunduğunu belirterek, "Makedonya ve Türkiye arasında yapılan tüm etkinliklerde Anadolu Ajansı yanımızda bulundu ve çalışmalarımızı Türkiye'ye yansıttı. Bugün resmi olarak kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada da MATTO'nun 2017'deki faaliyetleri ile Türkiye ve Makedonya arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Aydoğan Ademoski, başında bulunduğu kurumun iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'den birçok şirketi Makedonya'daki şirketlerle buluşturduklarına işaret eden Ademoski, Türkiye'nin 2017 yılında Makedonya'nın 8'inci ticaret ortağı olduğunu belirtti.

AA adına takdirnameyi, AA Arnavutça ve Makedonca Servisi Editörü Adnan İdriz aldı.

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