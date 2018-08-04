Daniel Ricciardo, Renault Sport Formula 1 takımında yarışacak

İSTANBUL (AA) - Renault Sport Formula 1 Takımı, 29 yaşındaki Daniel Ricciardo’nun 2019 yılından itibaren takıma katılacağını duyurdu.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 7 Grand Prix zaferi ve 29 podyum başarısı bulunan Avusturalya doğumlu Daniel Ricciardo, 2007-2011 döneminde Renault Junior serisinde yarıştı ve 2014 yılından bu yana Renault motorlu F1 aracı ile mücadele etti.

Renault Sport Formula 1 Takımı Başkanı Jerome Stoll, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Renault'nun, Dünya Şampiyonaları’nda mücadele etmek için Formula 1'e dönmeye karar verdiğini belirterek, "Daniel Ricciardo’nun imzası ise Renault Grubu için kaçırılmayacak bir fırsat oldu. Kendisinin takıma katılması bizi çok motive etti. Daniel’e 'hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul ise "Daniel’in imzası, Formula 1’de hedeflediğimiz noktaya ulaşmadaki kararlılığımızın ve son 2,5 sezonda yaptıklarımızın göstergesi. Daniel’in yeteneği ve liderlik vasfı ile takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bize olan inancını kendisine mümkün olan en iyi otomobili hazırlayarak boşa çıkarmayacağız. Ricciardo’ya her geçen yıl daha da büyüyen ekibimize 'hoş geldin' diyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Renault Sport Formula 1 Takımı'nın yeni pilotu Daniel Ricciardo da kariyerinde bugüne kadar aldığı en zor kararlardan birinin bu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni bir meydan okumanın vaktinin geldiğini düşündüm. Renault'nun hedeflediği noktaya ulaşması için daha uzun bir yol olduğunun farkındayım ancak sadece 2 yıl içerisinde gösterdikleri gelişimden oldukça etkilendim ve Renault'nun her zaman yer aldığı sporlarda kazanan bir takım olduğunu biliyorum. Umarım bu yolculukta kendilerine katkıda bulunabilirim."