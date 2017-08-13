Danimarka'da 135 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 135 kişi, Türk Diyanet Vakfı organizasyonunda hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket etti.

Kopenhag ve Billund havalimanlarından, Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçaklarla İstanbul'dan aktarma yaptıktan sonra Cidde'ye uçacak 135 hacı adayı ve beraberindeki 3 kafile görevlisi için uğurlama töreni düzenlendi.

Törende edilen duanın ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaştı. Vedalaşma anında duygu dolu anlar yaşanırken, hacı adayları ve yakınları gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.



