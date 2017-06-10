Danimarka'da yaşayan Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısı

KOPENHAG (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Danimarka şubesi Danimarka İslam Toplumu tarafından başkent Kopenhag'ın 16 kilometre kuzeybatısındaki Ballerup kentinde iftar verildi.

Türk girişimcilere ait bir düğün salonunda düzenlenen iftar programının açılışında Huzeyfe Aydın tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

İş adamları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye kökenli gurbetçilerin yanı sıra farklı uyruklardan birçok Müslümanın davet edildiği iftara ilgi yoğun oldu.

IGMG Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdulhalim İnan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Danimarka Şube Başkanı Latif İbişoğlu, Saadet Partisi Danimarka Bölge Başkanı Muttalip Çakmak, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinden Metin Genç'in hazır bulunduğu salondaki katılımcılar arasında Danimarka'nın başka illerinden gelenler de yer aldı.

Programda konuşan İnan, Müslümanların ramazan ayı münasebetiyle kendisini tekrar temizleyerek sorumluluklarının farkına varması gerektiğini söyledi.

İnan, şöyle konuştu:

“Ramazan ayında sorumluluklarımızın farkına varacağız. Kullukla ilgili sorumluluklarımızın farkına varacağız. Çoluk çocuklarımızla ilgili sorumluluklarımızın farkına varacağız. Bizim kendi toplumumuza karşı olan sorumluluklarımızın farkına varacağız. Yaşadığımız ülkede bizim dışımızda, insanlara karşı olan sorumluluklarımızın farkında olacağız."

IGMG Bölge Başkanı Ahmet İhsan Deniz ise Türkçe ve Danca yaptığı konuşmasında, Danimarka'da yaşayan Müslümanların artık ülkede kalıcı olduklarını anlamaları ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Deniz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Danimarka'da yaşayan Müslümanlar olarak kanunlar çerçevesinde hareket ederken Müslüman kimliğimizi kaybetmeden bu toplumda kendimizi ifade edebilme, neslimizin geleceği için gereken birlik ve beraberliğin inşası için ne gerekiyorsa iş birliği yapmak ve projelerin hayata geçirilmesi için çaba ve gayret içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Danimarka'da Müslümanlar olarak güvenle ve huzurla yaşayabilmemiz için ülkedeki tüm Müslüman derneklerin iş birliğine gitmesi gerekiyor. Hep birlikte hareket edilirse başarılı oluruz. Yarınlarımız için güven ve emniyet içerisinde, sorumluluklarımızı bilerek, Danimarka'daki Müslümanlar ve geleceğimiz için çalışmalar yapmış oluruz."