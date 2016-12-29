Danimarka'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na charter seferleri başlıyor

ANTALYA (AA) - Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 2017 sezonu için Danimarka'nın üç şehrinden direkt uçak seferleri konulduğunu bildirdi.

Dahaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sunweb şirketinin Danimarka'nın Billund, Kastrup ve Aalborg şehirlerinden seferler gerçekleştireceğini kaydetti. Charter uçuşlarının henüz takviminin belirlenmediğini ifade eden Dahaoğlu, açıklamasında, "Bu çok sevindirici bir haber. Yaşadığımız olumsuzluklar içinde böyle güzel bir haberin gelmesi Alanya turizmcilerini oldukça sevindirdi. Umarım bu tip haberler ülkemizin geneline yayılır ve turizm eski günlerine geri döner." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Danimarkalıların Alanya'yı mülk satın alarak da tercih ettiğine işaret eden Dahaoğlu, "Bu gelişme sadece turizmcileri değil, Alanya'dan mülk satın alan 4 bin 200 civarındaki Danimarkalıyı, esnafı, emlak ve inşaat sektörünü de yakından ilgilendiriyor." değerlendirmelerinde bulundu.