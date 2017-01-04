Dans uğruna 38 kilo verdi

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın'da aşırı kiloları nedeniyle ilgi duyduğu salsa, tango danslarını yapmakta güçlük çeken Cansen Cengiz, dans tutkusunu kendi uyguladığı diyet programı sayesinde yerine getirdi.

Evli ve 2 çocuk annesi Cansen Cengiz (34), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana aşırı kiloları yüzünden sorun yaşadığını, arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini, koşularda hep arkada kaldığını, ilgi duyduğu salsa, tango danslarını yapamadığını anlattı.

Zayıflamak için gittiği diyetisyenlerden zayıflama programı aldığını ancak bunu bir türlü başaramadığını, yemek yemeyi çok sevdiğini belirten Cengiz, günden güne kilo alarak geçen yıl 106 kilograma kadar çıktığını kaydetti.

Tartıya çıktığında 106 kilogram olduğunu görünce çok üzüldüğünü, defalarca kilo vermek için uğraştığını ancak bunu gerçekleştiremediğini ifade eden Cengiz, "Kendim bir diyet programı uyguladım ve pilatese başladım. Buraya kadar varacağını ben de hiç düşünmemiştim. Diyete daha öncekiler gibi başlayıp 5 gün sonra bırakırım diye tahmin ediyordum. İlk ay giden kiloyu görünce daha fazla azmettim. Sonrasında bir dans kursuna yazıldım ve yaklaşık 3 aydır dans etmeye başladım." diye konuştu.

Diyet programıyla sabahları yumurta, peynir, domates, salatalık, öğlenleri sebze yemekleri, akşam ise yoğurt, yulaf ya da salata tükettiğini vurgulayan Cengiz, şöyle konuştu:

"İlk hedefim 75 kiloydu. Hem diyet yapıp hem de pilatese gidiyordum. 75 kiloya geldiğimde daha da zayıflayacağım dedim. Önce 3XL kıyafet giyerken şu anda daha küçük beden giyiyorum. Olmayacak diye bir şey yok. Zayıflamak çok zor ama kesinlikle imkansız değil. O süreçte bir sürü güzel yemeklerden mahrum kalıyorsunuz ama sonucu düşününce inat ediyorsunuz. Önemli olan kafada bitirmektir."

Şimdi kendisiyle daha barışık bir kadın olarak aynanın karşısına geçtiğine dikkati çeken Cengiz, çok mutlu olduğunu, zayıflamak isteyip de zorluk çeken kadınların isteyince başarabileceklerini dile getirdi.

- "Artık rahatça dans edebiliyorum"

Zayıfladıktan sonra çevresindeki kişilerin kendisini tanımakta zorlandığını, bunun da kendisini sevindirdiğini aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"İnsana özgüven geliyor. Şu anda 68 kilogramım. 60 kilogram olana kadar devam edeceğim. Aynanın karşısına geçtiğimde yüzümün güldüğünü fark ediyorum. Sadece aynanın karşısına geçtiğinizde değil, kilolarınızdan dolayı kıyafet seçme şansınız da çok az oluyor. Ama şimdi istediğim mağazaya girip istediğim kıyafeti alabiliyorum. En önemlisi de artık rahatça dans edebiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Şu an gerçekten babam da dahil olmak üzere beni tanımadan yanımdan geçen çok kişi oluyor."

Pilates antrenörü Yaşar Akçaköse ise Cansen Cengiz'in dengeli beslenip pilatesle birlikte büyük bir azim gösterdiğini ve kilo vermeyi başardığını anlattı.

Haftada 4-5 gün pilates yaptıklarını, Cengiz için özel bir program hazırladıklarını dile getiren Akçaköse, "Pilatese yoğunluk vermesi istenilen hedefe ulaşmasını sağladı." dedi.