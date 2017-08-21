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Dansçılar, Türk kültürünü Tayvan'a taşıdı

- Hocapaşa Kültür Merkezi'nde 2013'ten bu yana sergilenen "Beyazgül Dans Gösterisi", Türk dansçıların çalıştırdığı Tayvanlı dansçılar tarafından sahnelendi

Dansçılar, Türk kültürünü Tayvan'a taşıdı

İSTANBUL (AA) - Hocapaşa Kültür Merkezi’nde 2013'ten bu yana sergilenen "Beyazgül Dans Gösterisi", Türk dansçıların çalıştırdığı Tayvanlı dansçılar tarafından bu ülkede sahnelendi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Lale Devri'nde Hollanda Konsolosu ile bir cariye arasında yaşanmış gerçek bir aşk hikayesini içeren gösteri, harem yaşamı, doğum şöleni, askerlerin eğitimi ve Patrona Halil İsyanı gibi olayları danslarla anlatıyor. Gösteri, kostümler, müzikler ve video mapping'in bir koreografiyle harmanlanmasından oluşuyor.

Beyazgül'ün Tayvan'da sahnelenmesi için teklif, 2014'te gösteriyi izleyen ve Taipei'de bir topluluğun yöneticisi olan eski dansçı Violet Lee'den geldi.

Gösteriyi ülkesinde Tayvanlı ve Türk dansçılarla birlikte sahnelemek istediğini belirten Lee, iş birliği teklifini kabul eden Hocapaşa Kültür Merkezi Başkanı Kemal Çakırgöz, sanat yönetmenleri Vildan Kavakgil ve Özge Akıncı’ya teşekkür etti.

Türk dans kültürünün zenginliğinin Tayvanlıları büyüleyeceğinden emin olduğunu ifade eden Lee, gösteri sonunda seyircilerin tepkisinin bunu gösterdiğini kaydetti. Lee, Türk sanatçılarla iş birliğinin devamını istediğini de ekledi.

Vildan Kavakgil de gösteriyi Tayvanlı dansçılarla sahnelemenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Özge Akıncı ise Tayvan'da eserlerini çalıştırmanın ve sahnelemenin zor ama son derece heyecan verici olduğunu, Türk kültürünü Tayvan'a taşımaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Hocapaşa Kültür Merkezi Başkanı Kemal Çakırgöz ise 6 aylık zorlu bir çalışmanın sonunda sahnelenen gösterinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

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Dans GösterisiTayvan
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