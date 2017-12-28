DAP'tan 15 ilde çocukların eğitimine destek

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, çocukların kitap okumanın yanı sıra bilgisayar kullanabileceği, satranç, playstation gibi oyunlar oynayabileceği çok amaçlı salon açıldı

Yıldızkent semtindeki Selimiye Camisi'nin altında açılan salonda, 4-6 yaş grubu ve ortaokul çağındaki çocuklar, eğitim salonlarında kitap okumanın yanı sıra bilgisayar kullanabilecek, satranç, playstation gibi oyunları oynayarak gelişimlerini sağlayacak.

Erzurum ve Palandöken müftülüklerince de desteklenen projede, çocuklar öğretmenlerin planladığı programlarla eğitim alacak.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, açılışta yaptığı konuşmada, kurum olarak tarım ve hayvancılık projelerinin yanında sosyal sorumluluk projelerinin içinde de yer aldıklarını söyledi.

Çocukların daha rahat ve sıcak bir ortamda ders çalışmalarını ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla bu salonları açtıklarını belirten Demir, "Kış aylarının uzun sürmesi nedeniyle çocuklarımızın oyun oynama imkanları olmadığından bu alanları oluşturduk. Başta camilerimizin altında olmak üzere okullarda ve kamuya ait boş alanlarda çocuklarımız eğitim alsın diye bu projeyi başlattık." dedi.

Demir, bu uygulamayı ilk olarak Erzurum'da başlattıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu caminin yanında iki camimizde de aynı uygulamayı hayata geçirdik. 4-6 yaş grubu çocuklara, kreş şeklinde rehberler eşliğinde eğitimler veriliyor ve bazı alışkanlıkları kazandırmış oluyoruz. Özellikle akşam 17.00 ila 21.00 arasında ortaokul çağlarındaki çocuklarımız içinde fiziki alt yapı oluşturduk. Yemek salonu, okul derslerine yardımcı olacak eğitim salonları, kütüphane, bilgisayar, playstation ve oyun alanlarıyla çocuklarımız daha rahat şekilde hareket edebilecek."

Demir, açılan bu salonların öğretmenler tarafından verilecek eğitimlerle çocukların kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağını bildirerek, "Müftülüklerimizin destekleriyle bu çalışmaları sosyal sorumluluk alanımız olan 15 ilde 92 alanda yaptık. Bu amaçla da 6,7 milyon lira para harcamış olduk. Bu faaliyetler gittikçe ilgi görmeye başladı ve inşallah 2018'de de bu tip çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.











