Dar gelirli ailelerin çocukları için

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen sünnet kampanyası kapsamında bugün pek çok çocuk sünnet edildi.

Devlet Hastanesi Başhekimliğince, hastaneye başvuran ailelerin talebi üzerine, 180 çocuğun ücretsiz olarak sünnet ettirilmesi için kampanya başlatıldı.

Bu çerçevede pek çok çocuk bugün hastanede sünnet edildi. Sünnet ameliyatları yarın ve sonraki gün de devam edecek.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, kampanya dolayısıyla hastanenin Ortopedi Servisi'nde düzenlenen programda, "Bu güzel günde çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak için buradayız. Bin 400 yıldır devam eden bu geleneğin bizim için maneviyatı çok büyük. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim Opr. Dr. Nevruz Erez de kampanyaya başlarken hedeflerinin 150 çocuk olduğunu fakat yoğun talep üzerine bu sayıyı 180'e çıkardıklarını söyledi. Erez, katkıda bulunan iş adamlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dualar okundu.

Vali Ünlü, sünnet olan çocukları odalarında ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Bürosu tarafından hazırlanan hediyeleri dağıttı.

Programa, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Taner Güneş, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.