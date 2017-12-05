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Dar sokakların çöpçüsü Nazlı ile 'Beyaz'ın dostluğu

Denizli Babadağ'da, dar ve merdivenli sokakların 23 yıldır çöpleri toplayan temizlik işçisi Nazlı ile belediye kadrosunda yer alan "Beyaz" adlı katırın dostluğu ilgi çekiyor.

Dar sokakların çöpçüsü Nazlı ile 'Beyaz'ın dostluğu

DENİZLİ (AA) - Sebahatdin Zeyrek - Denizli'nin Babadağ ilçesinde, araç giremeyen dar ve merdivenli sokakların 23 yıldır çöpleri toplayan temizlik işçisi Adem Nazlı ile belediye kadrosunda yer alan "Beyaz" adlı katırın dostluğu ilgi çekiyor.

Babadağ ilçesinde Gündoğdu, Gazi ve Cumhuriyet mahallelerindeki çöp, sokağın dar olması nedeniyle kamyonetlerle toplanamadığı için yıllardır temizlik hizmetinde belediyeye ait katır kullanılıyor.

Belediyenin temizlik görevlisi Nazlı, mahallelerin çöpünü "Beyaz" ismini verdiği katırla topluyor.

Günlük bakımının ardından ahırından aldığı Beyaz'ı görev yerine götüren Nazlı, çalışmalara hemen başlıyor. Temizlik işçisi, sokak başlarına bırakılan çöpleri hayvanın üzerindeki sandıklara yüklüyor. İkilinin gelmesiyle dokuma sesinin işitildiği dar sokaklarda nal sesleri duyulmaya başlıyor.

Dar ve merdivenli sokaklardan günde toplanan 300 kilogram çöp daha sonra Nazlı ve Beyaz tarafından atık toplama merkezine götürülüyor.

"Ceketimi ısırırsa hemen çekirdek ve fıstık istediğini anlarım"

Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 23 yıldır belediyede çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"İşe başladığımda 2 eşeğim vardı. Yaklaşık 15 yıldır 'Beyaz' ile çöpleri topluyorum. Sabah kalktıktan sonra hemen 'Beyaz'ın barınağına gider ilk önce bakımını yapar yemini ve suyunu veririm. Sabah yollara düşeriz. Ben önde o arkada oynaya oynaya gideriz. Arkadaş gibi olduk. Benim cebimdeki fıstık ve çekirdeği arar. Ceketimi ısırırsa hemen çekirdek ve fıstık istediğini anlarım. Bana dünyaları verseler Beyaz'ı vermem. Sabahları yanına geldiğimde dertleşiriz. Cebimdeki çekirdek ve fıstığı da onun için taşıyorum."


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