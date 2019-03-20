Daraya : Bombalar altındaki kütüphane Suriye dramından bir kesit. Daraya : Bombalar altındaki kütüphane belgeseli bir kere daha gösterdi ki; mülteci ve sığınmacılara karşı empatiyle yanaşalım, Nefret algısını kıralım.

Yılmaz Parlar yazıyor... 19 Mart 2019 Salı günü Fransız Kültür merkezinde Fransa İstanbul Başkonsolos yardımcısı Aurélien Maillet ve Fransız Kültür Merkezi müdürü Matthieu Bardıaux’nun da katılımıyla Delphine Minoui’nin “Daraya kitap pasörleri : Suriye’de gizli bir kütüphane” belgeseli gösterildi.



Yoğun seyircinin izlediği, Daraya kitap pasörleri : Suriye’de gizli bir kütüphane” kitabının devamı olarak tanımlayabileceğimiz “Daraya: Bombaların altındaki kütüphane” belgesel sonrası, Le Figaro gazetesinin Orta-Doğu uzmanı İstanbul muhabiri, yönetmen Delphine Minoui ve Suriyeli belgesel kahramanları ile söyleşi gerçekleşti.



Suriye’deki siyasal olaylarla ülkelerindeki çıkan iç savaş üzerine ailelerini korumak adına 7 yıl önce başlayan zorunlu göç sonucunda, bugün 3 milyon 600 bin civarında ülkemizde bulunan mültecilere ön yargılı yerine empati kurarak yanaşalım.



Geçmişle bugün arasında bu film, 2011 Suriye devrimi esnasında yolları kesişen üç genç Suriyelinin hikayesini anlatıyor.



Bu belgesel ile birlikde hatırlamamız gereken mültecilerin dünya çapında zorlu yaşam şartlarına karşı uluslararası duyarlılığın artması gerektiğidir.



Dünya genelindeki mültecilerin yüzde 55'i Suriye, Afganistan ve Güney Sudan'dan geliyor. UNHCR verilerine göre Türkiye'de her 28 kişiden birinin mülteci olduğu, Türkiye en fazla sayıda mülteci ağırlayan ülke, mültecilerin yüzde 51'ini 18 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Habitat

Derneği’nin, Suriyelilerin Türkiye ekonomisine artı değer katmaları için Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile birlikte hayata geçirdiği İMECE Programı devam etmektedir.



Belgesel konusu, Şehrin sürekli bombalanmasına rağmen, Esad karşıtı ayaklanmaların beşiklerinden biri olan Daraya’da, üç arkadaş molozlar arasından kitapları toplayıp, yasadışı bir kütüphane kurarlar. Dört yıl boyunca devam eden kuşatma (2012-2016) süresinde, bu kütüphane barış ve özgürlüğün sığınağına dönüşür. Bugün savaş sebebiyle yolları ayrılan ve bazıları Türkiye'ye sürgün edilenler, Daraya'nın demokratikleşme rüyasını gerçekleştirmek üzere ellerinden geleni yapıyorlar.



Söyleşide izleyicilerin soruları cevaplandırıldı. Zeynep Peker Fransızca-Türkçe tecümanlğını üstlendi.



Delphine Minoui 2006 yılında İran ve Irak'ta yaptığı röportajları için Albert Londres gazetecilik ödülüne layık görülmüştü. Son yirmi yılın Arap-Müslüman dünyasındaki önemli olayları gündeme taşımıştı. “Daraya: Bombaların altındaki kütüphane” belgeseli, “Daraya kitap pasörleri : Suriye'de gizli bir kütüphane” adlı kitabının devamı niteliğindedir (Le Seuil yayınları, 2017, ELLE 2018 Belge kategorisinde okuyucu büyük ödülü).