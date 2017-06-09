"Darbe fırsatçısı" avukata 10 yıl hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sözde il imamı ve mütevelli heyet üyelerini tahliye ettirmek için 15 Temmuz gecesi nöbetçi mahkemeye dilekçe veren avukat, 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Kayseri Barosu avukatlarından Şerafettin Sarıgül katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın son savunması öncesinde cumhuriyet savcısının mütalaasını aldı. Savcı, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" da bulunan Sarıgül'ün "terör örgütü üyesi olmak ve örgüte destek sağlamak" suçlarından hapisle cezalandırılmasını istedi.

Daha sonra mahkemede okunan iddianamede, Sarıgül ve firari sanık avukat Mehmet İ'nin darbe gecesi Kırşehir Adliyesindeki şüpheli işlemlerine yer verildi.

İddianamede, darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz günü Kayseri'den Kırşehir'e gelen iki avukatın bir süre Kırşehir Adliyesi önünde gezindikten sonra darbe girişiminin başlaması ve televizyonlarda yer almasının ardından harekete geçtikleri ve FETÖ/PDY davasında yargılanan sözde il imamı Musa A. ile mütevelli heyet üyelerinin tahliye edilmesi için nöbetçi Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi heyetine dilekçe verdikleri aktarıldı.

Dilekçenin alınmasından sonra darbe gecesindeki bu durumdan şüphe duyulması nedeniyle avukatlar hakkında araştırma yapıldığı ve FETÖ üyesi oldukları bilgisine ulaşıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, Sarıgül'ün Kayseri'de yakalandığı, Mehmet İ'nin ise kayıplara karıştığı kaydedildi.

İddianamenin okunmasının ardından mahkeme başkanı, sanığa dönerek, "15 Temmuz akşamı darbe başladıktan sonra gece saat 22.50 sıralarında neden tahliye talebi verdiniz? Darbeden önceden haberdar mıydınız?" şeklinde soru yöneltti.

Bunun tamamen tesadüf olduğunu ileri süren sanık, suçlamaları reddederek beraat ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, telefonunda "ByLock" tespit edilen, kapatılan birçok dernekte üyelik ve yöneticilikleri bulunan, Bank Asya'da yüklü miktarda para hareketliliği belirlenen avukat Şerafettin Sarıgül'e, "terör örgütü üyesi olmak ve örgüte destek sağlamak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verdi.