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Darbe gecesi gönderdiği mesajı hatırlamıyormuş

- Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davaya devam ediliyor - Sanık eski uzman çavuş İbrahim Torlak, darbe girişimi gecesinde cep telefonundan gönderdiği, "Hulusi Akar serbest bırakılmış. Bizi çektiler. Şimdi biz de valiyi almıştık" yazılı mesajı hatırlamadığını ileri sürdü

Darbe gecesi gönderdiği mesajı hatırlamıyormuş

SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davaya devam ediliyor.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek ve eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin duruşmaya katılmazken, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

- "Şimdi biz de valiyi almıştık" mesajı

Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski uzman çavuş İbrahim Torlak, olay gecesi terör operasyonu için Siirt'e geldiklerini iddia etti.

Mahkeme Başkanı Saim Karakaya, savunmasının ardından Torlak'a, 15 Temmuz gecesi telefonunda kayıtlı bir kişiye WhatsApp'tan gönderdiği, "Hulusi Akar serbest bırakılmış. Bizi çektiler. Şimdi biz de valiyi almıştık." şeklindeki mesajı sordu.

Mesajı hatırlamadığını ifade etmesi üzerine kendisine yazdığı mesajlar gösterilen Torlak, mesajları inceledikten sonra, "Mesajları hatırlamıyorum. Bunların açıklamasını yapacak durumum yok şu anda." dedi.

Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski uzman çavuş Nizamettin Peltek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı.

Tutuksuz sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

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15 TemmuzFetöSiirtSiirt Valiliği
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