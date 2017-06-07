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Darbe gecesi nizamiyedeki hareketlilik WhatsApp yazışmalarında

- Malatya'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında görevli bazı askerlerin WhatsApp üzerinden yaptıkları konuşmalar ortaya çıktı - Darbe girişimi davasında tutuksuz yargılanan üstçavuş İ.O.Ş'nin cep telefonundaki WhatsApp mesajlarında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında askerlerin yaşadıkları ve tanık oldukları gelişmeler yer alıyor - F.D: "Nizamiyede bir yzb var, Kemal Keskin. Ben akşam 08.30 servisine çıktım. Geri geldiğimde içeri almadı. Tartıştık. Arkamdan 'İçeriye kim girerse vurun.' gibi emirler veriyordu" - A.D: "Polisler orduevinde nöbet tutuyorlar halk içeri girmesin diye" - F.D: "Zeki, Serdar paşa çatışmaya devam ediyor. Ordu komutanı odasında. Askerler başıboş hepsi bir köşede saklanıyor. Teslim oluyor"

Darbe gecesi nizamiyedeki hareketlilik WhatsApp yazışmalarında

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında görevli bazı askerlerin WhatsApp üzerinden yaptıkları konuşmalar ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 28'i tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci oturumuna devam edildi. Dava dosyasına eklenen evraklarda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin belge ve bilgiler yer aldı.

Malatya'daki darbe girişimi davasında tutuksuz yargılanan üstçavuş İ.O.Ş'nin cep telefonundaki WhatsApp yazışmalarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin yaşadıkları ve tanık oldukları gelişmeler yer alıyor.

WhatsApp'daki bazı yazışmalar şöyle:

H.S: 16.07.2016 - 08.37 - "Lojmana giriş ve çıkış kapatılmış"

F.D: 16.07.2016 - 08.38 - "Nizamiyede bir yzb var. Kemal Keskin. Ben akşam 08.30 servisine çıktım. Geri geldiğimde içeri almadı. Tartıştık."

F.D: 16.07.2016 - 08.39 - "Arkamdan 'İçeriye kim girerse vurun.' gibi emirler veriyordu"

A.D: 16.07.2016 - 08.40 - "Polisler orduevinde nöbet tutuyorlar halk içeri girmesin diye"

F.D: 16.07.2016 - 08.41 - "Yzb. yaralanmış"

A.D: 16.07.2016 - 08:41 - "Geceden bu yana polis olmasaydı girmişlerdi içeri"

O.Ö: 16.07.2016 - 08:47 - "Gece orduevine girmeye çalıştı halk, kapıları tekmeledi. Polis nizamiyede önlem aldı."

F.D: 16.07.2016 - 09.04 - "Lojmana geldim, İnönü Kışlasına giremeyince 2 araç 6 personel sosyal tesislerde sabahladık"

Y.K: 16.07.2016 - 11.37 - "Kışlada bilgisi olan var mı?"

F.D: 16.07.2016 - 11.39 - "Zeki, Serdar paşa çatışmaya devam ediyor. Ordu komutanı odasında. Askerler başıboş hepsi bir köşede saklanıyor. Teslim oluyor"

M.D: 16.07.2016 - 12.18 - "Teslim olacaklarda kime olacaklar. Başlarında nöbetçi amiri ne derse onu yaparlar. Kışla komple boşaltılırsa kime teslim edilecek. Bu kadar başsız mı kaldık yahu. Dün komutanlık pozu verenler nerde şimdi."

H.H: 16.07.2016 - 12.19 - "Şimdi polis onları alacak."


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Anahtar Kelimeler:
2.Ordu KomutanlığıDarbe GirişimiFetöMalatyaWhatsapp
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