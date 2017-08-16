Darbe girişimi gecesi helikopter ve pilotları göndermiş

MUĞLA (AA) - LEVENT KİŞİ / DURMUŞ GENÇ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıyı azmettirdiği gerekçesiyle aranırken Antalya'da yakalanan dönemin Taarruz Helikopter Tabur Komutanı eski yarbay Özcan Karacan'ın, suikast girişimine katılan helikopterlerin tahsisini sağladığı, pilotları görevlendirdiği bildirildi.

Muğla'da görülen davanın iddianamesinde, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, saldırıya katılan Özel Kuvvetler üyesi eski Yüzbaşı Burkay Karatepe ile firari 3 sanık arasında bulunan ve memleketi Antalya'da 13 ay sonra sahte kimlikle yakalanan Özcan Karacan'ın, tutuklu sanıklar arasında bulunan dönemin Kara Havacılık Komutan Vekili ve Kara Havacılık Okul Komutanı eski tuğgeneral Ünsal Coşkun'la ortaklaşa hareket ettiği kaydedildi.

İddianamede, "Cumhurbaşkanına suikast suçuna azmettirme" ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen Karacan ile ilgili "Hakkında yakalama emri bulunan şüpheli Özcan Karacan'ın, olay tarihinde yarbay rütbesi ile Taarruz Helikopter Tabur Komutanı olarak görev yaptığı, şüpheli Ünsal Çoşkun gibi olay tarihinde Ankara ili Güvercinlik semtinde bulunan Kara Havacılık Okulunda bulunduğu, olay tarihinde Marmaris'teki eylemde kullanılan helikopterlerin pilotları olan şüpheliler Davut Uçum ve Murat Dağlı ile telefon irtibatı kurup, helikopterlerin kaldırılarak verilen görevlerin icra edilmesi emrini verdiği, böylece eyleme katılan pilotları suça azmettirdiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İfadelerin ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu eyleme iştirak eden sanıkların naklini kara havacılık birimlerine ait helikopterlerin ve uçuş ekibinin sağladığına işaret edilen iddianamede, eyleme iştirak eden her bir askeri birimin, kendi içerisinde ayrı ayrı hazırlık aşaması geçirdiğinin anlaşıldığı da vurgulandı.

Darbe girişimi günü saat 21.30 civarında sanıklardan eski binbaşı Şükrü Seymen'in helikopter pilotu Uçum'la telefon irtibatı kurarak, onu İstanbul Atatürk Havaalanı askeri portuna çağırdığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Yarbay Özcan Karacan'ın da helikopterin havalanmasına yönelik talimat vermesini takiben, şüpheliler Ali Aktürk ile Davut Uçum'un Sikorsky tipi helikopterle saat 21.30 civarında Samandıra'da bulunan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığından kalkış yaparak, İstanbul Atatürk Havaalanı askeri portuna gittikleri, orada hazır bulunan 2 SAT personeli şüpheli ile 12 Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli şüpheliyi alarak saat 21.45 civarında Çiğli 2. Ana Jet Üssü istikametine gitmek üzere havalandıkları tespit edilmiştir."

Cumhurbaşkanının yeri tespit edildikten sonra pilotlara talimat vermişler

İddianamede ayrıca, yapılan telefon görüşmeleri neticesinde müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu otelin koordinatlarının tespit edilmesi üzerine sanık Gökhan Şahin Sönmezateş'in pilotlarla bir araya gelerek onlara otelin koordinatlarını verdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zinciri altında ülke çapında yönetime el koyduğunu söylediği ifade edildi.

Pilotların da koordinatlar üzerine çalışmaya başladıkları, bu sırada Kara Havacılık Okulunda bulunan şüpheliler Karacan ve Coşkun'un, sanık pilotlar Uçum, Aktürk ve Dağlı ile telefon irtibatı kurarak verilen görevleri yerine getirmeleri yönünde talimatta bulundukları belirtildi.

Kimlik bilgilerini doğru yanıtlayamayınca yakalı ele verdi

Darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık eski yarbay Özcan Karacan Antalya'da gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polis memurunun şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın da firari sanığı olduğu belirtilen sanığın üzerinden çıkan sahte kimlikteki bilgilere doğru cevap veremeyince telaşa kapılarak yakayı ele verdiği ortaya çıkmıştı.