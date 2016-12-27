Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Darbe girişimi sırasında askeri üste yaşananlar güvenlik kamerasında

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığında yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Darbe girişimi sırasında askeri üste yaşananlar güvenlik kamerasında

MALATYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığında yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

7. Ana Jet Üssü'nde yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, üsteki 1 numaralı hangarda saat 03.53'ten itibaren hareketlilik başlıyor.

Işıkların açıldığı hangarda uçaklar hazırlanarak saat 04.04'den sonra piste çekiliyor. Görüntüde bir pilotun, saat 04.33'de minibüsle hangara getirilerek burada çantasını aldığı görülüyor.

Uçakların hangardan çıkarılmasının ardından saat 05.00'de askerler için içtima yapıldığı görüntülere yansıyor.

Kamera kayıtlarında, pist Büyükşehir Belediyesi itfaiye, iş araçları ve kamyonlarla kapatıldığı için uçaklarını kaldıramayan 4 pilotun bir minibüsle saat 05.46'da ellerinde çantalarıyla hangara geri döndükleri görülüyor.

Darbe girişimi gecesi, Malatya Havalimanı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığının ortak kullandığı ana pistler, havaalanındaki itfaiye ve iş araçları ile Büyükşehir Belediyesine ait, otobüs, iş makinesi ve kamyon ve otobüslerle tamamen kapatılarak, uçakların kalkış ve iniş yapması engellenmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.