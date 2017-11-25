Darbe girişiminde İBB'yi işgal eden sanıklar hakim karşısına çıkacak

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA HATİPOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 asker, 27 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında haklarında dava açılan sanıklar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yer alan binadaki büyük duruşma salonunda yargılanacak.

Üç gün sürecek duruşmada, kimlik tespitinin ardından iddianame özetlenerek okunacak ve sanıkların savunması alınacak.

İddianamede, biri albay, 3'ü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, ikisi uzman çavuş ve 42'si de er olmak üzere 50 tutuklu sanık yer aldı. İddianamede darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşlar ve emniyet güçlerinin üzerilerine açılan ateş sonucu Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu, 152 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İddianamede, darbe girişimi sırasında 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4. Bölük emrinde görevli subay, uzman çavuş ve sanık erler ile söz konusu alayın faaliyetlerini darbe girişimi kapsamında takviye etmek amacıyla görevlendirilen kurmay subay ve kurmay öğrenci subay sanıkların eylemleri anlatıldı.

- 3 darbeci öldürüldü

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesi için 53 sanığın görevlendirildiği kaydedildi.

Darbeci yüzbaşılar Ömer Faruk Nazlıcan ve Cihan Şahin ile er Emrah Akbulut tarafından vatandaşlara ve emniyet güçlerine ateş açıldığı vurgulanan iddianamede, güvenlik güçlerince karşılık verilerek bu üç kişinin etkisiz hale getirildiği anlatıldı.

İddianamede, 50 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, bazı sanıklar yönünden de çeşitli suçlardan hapis cezası istendi.

- "Gelene ateş edin, mermileri boşa harcamayın" emri

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşların, kamera görüntülerine göre saat 00.56 sıralarında Haşim İşcan Geçidi önünde toplanmaya başladıkları aktarılarak, vatandaşların sanıkları ikna etmeye çalıştıkları ayrıca olay yerine gelen emniyet güçlerinin de sanıklara teslim ol çağrısını yaptıkları kaydedildi.

Tüm çabalara rağmen sanıkların teslim olmadığı gibi halkı korkutmaya çalıştıkları ve "evinize gidin vatan hainleri" şeklinde bağırarak havaya ateş açtıkları anlatılan iddianamede, bir süre sonra eski Albay Zeki Demir'in sanıklara "Ben emir verdiğimde istediğiniz şekilde her yere ateş edebilirsiniz." şeklinde talimat verdiği belirtildi.

Talimatın ardından tüm sanıkların vatandaşlara ve emniyet güçlerine hedef gözeterek ateş etmeye başladıkları, bu sırada Zeki Demir'in yine sanıklara "Hiçbir merminiz boşa gitmeyecek, halkın üzerine ateş edin, bir mermi bir insan." şeklinde emir verdiği anlatılan iddianamede, aynı şekilde sanıklar Cihan Şahin, Ramazan Ertürk, Mustafa Alper Şengören, Yakup Karaçelik ve Ömer Faruk Nazlıcan'ın da sanıklara "Gelene ateş edin, mermileri boşa harcamayın." şeklinde emir verdiği bildirildi.



Yaşanan bu süreçte tüm sanıkların birlikte ve hakimiyet kurarak ateş etmeleri sonucunda, Prof. Dr. İlhan Varank, Erkan Pala, Adil Büyükcengiz, Tahsin Gerekli, Ömer Cankatar, Murat Kocatürk, Haki Aras, İbrahim Yılmaz, Yunus Emre Ezer, Şuayp Seferoğlu, Ahmet Kara, Metin Arslan, Ramazan Sarıkaya ve Tolga Ecebalın'ın şehit oldukları belirtilen iddianamede, olaylarda 152 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Şehitlerin otopsi sonucuna da yer verilen iddianamede, ''Şehit İlhan Varank hakkında tanzim edilen otopsi raporunda, vücutta mermi çekirdeği parçaları girişi ile uyumlu iki yara tespit edildiği, vücuttan ileri derecede deforme bir mermi çekirdeği gömlek parçası elde edildiği, ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu bildirilmiştir.'' denildi.