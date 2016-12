Darbe girişiminden iki ay önce 'dedikodusu' başlamış

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Anadolu Üniversitesi (AÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20'si tutuklu 24 zanlı hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamedeki tanık ifadeleri, şüphelilerin darbe girişiminden iki ay önce haberdar olduğunu ortaya koydu.



Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu A.B.(42), .(44), A.D.(46), D.T.(29), E.P.(31), H.G.(28), H.K.(48), H.N.(42), M.E. (51), M.B.(48), N.E.(30), N.M.T.(40), Ö.K.(40), S.B.(40), S.K.(52), S.Ç.(41), U.A.(26), Y.Ç.(41), Y.S.(48) ve Z.L. (30) ile tutuksuz M.B. (40), M.D. (33), M.A. (30) ve T.Ş. (45) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün üniversitedeki memurlardan sorumlu imamı olduğu öne sürülen H.N. ile soruşturma kapsamında memuriyetten el çektirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı saptanan 23 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, CD'ler ile "dualı" olduğu belirtilen birer dolarlık banknotlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.



Tanıkların ifadelerinin de aktarıldığı iddianamede, AÜ'de görevli memur Ö.A.T'nin, aynı birimde görevli ve örgüt üyesi olarak değerlendirdiği M.E'nin iş yerinde darbe girişiminden yaklaşık iki ay kadar önce "İki aya kalmayacak, her şey çok farklı olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesiyle ülkeden kaçacak." dediği yönündeki beyanı yer aldı.



Ö.A.T, iş arkadaşı R.Ç'nin de bulunduğu AÜ'deki odalarında şüpheli M.E'nin, "Aktif-Sen'in başkanıyım. Toplantılara katıldım. 40 yıldır Fetullah Gülen'ciyim, çocuklarımdan birinin adını Fetullah Gülen koydum. Küçük oğlumun da Fetullah Gülen'in okullarında okumasını sağladım." dediğini aktardı.



Tanıklar R.Ç. ve Z.B. de darbe girişiminden bir hafta sonra görevinden uzaklaştırılan M.E'nin, "İki aya kalmayacak, her şey çok farklı olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle ülkeden kaçacak." dediği yönünde ifade verdi.



"Çok insanın canı yanacak"

Tanık Z.B. ifadesinde ayrıca, "İş yerinde sürekli örgüt propagandası yapan ve iki ay kadar önce de benzer söylemlerde bulunduğunu duyduğum M.E, 14 Temmuz günü mesai bitiminde da bana 'Çok kötü şeyler olacak, çok insanın canı yanacak, Allah sonumuzu hayır etsin.' dedi. Ertesi gün darbe girişimi olunca bu sözlerin ne anlama geldiğini anladım." beyanında bulundu.