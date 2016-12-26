Darbe girişiminin İzmir ayağını FETÖ'nün sözde imamı yönetmiş

İZMİR (AA) - RAMAZAN ERCAN - ÖMER SÜT - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün planlandığı Ankara'daki villada yer alan ve daha sonra itirafçı olan "Kuzgun" kod adlı şüpheli ifadesinde, örgütün sözde "İzmir askeri imamı" ile darbe girişimi günü tablet üzerinden görüştüğünü ve derdest edilen 2 amiralle ilgili talimat aldığını belirtti.

İzmir Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla ifade veren "Kuzgun" kod adlı itirafçı, FETÖ ile bağlantısını ve darbe girişimine ilişkin detayları anlattı.

FETÖ ile 1995'te tanıştığını, görev yaptığı yerlerde örgütün sivil sorumlularına bağlı faaliyet gösterdiğini anlatan şüpheli, 2012'den sonra tayininin İzmir'e çıkmasından sonra "Ahmet" kod adlı kişiyle irtibat kurduğunu aktardı.

İtirafçı, 17-25 Aralık sürecine kadar "Ahmet" kod adlı şahsa bağlı faaliyet yürüttüğünü, daha sonra ise "İhsan" kod adlı kişinin kendisiyle ilgilenmeye başladığını söyledi.

- Bayram tatili sürecinde Ankara'ya çağrılmış

"İhsan"ın FETÖ'nün sözde "İzmir askeri imamı" olduğunu, bu kişinin talimatıya askeriyede görev yapanlarla ilgili fişleme yapıldığını dile getiren "Kuzgun", bu kişinin Ramazan Bayramı tatilinde kendisini Ankara'ya çağırdığını, Kızılay'da buluştuktan sonra Çukurambar'da bir eve gittiklerini, buraya gelen bir şahsın kendilerini başka bir binaya götürdüğünü anlattı.

Bu evde, FETÖ iddianamesinde "TSK imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz ile eski Tuğamiral Sinan Sürer, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Ömer Faruk Harmancık ve ismini bilmediği birçok kişinin bulunduğunu belirten itirafçı, kendisine 15 Temmuz gecesi darbe yapacaklarını ve yönetime el koyacaklarını söylediklerini, kendisine de Tümamiral Aydın Şirin, Tümamiral Hasan Nihat Doğan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Serdar Dülger'in alınması görevinin verildiğini, bunu nasıl yapacağını sorduğunda kendi bölüğünde yapı ile irtibatlı personelin isim listesinin verildiğini kaydetti.

- "İhsan" ile tablet üzerinden görüşmüşler

FETÖ'nün sözde "İzmir askeri imamı" olan "İhsan" ile kendisine verilen tablet ile cihaz üzerinde şifreleme programı olan VPN, daha sonra Viber programı üzerinden görüşme yaptıklarını dile getiren "Kuzgun", eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka'nın da darbe girişimi öncesinde "İhsan"ın evinde görüşme yaptığını ileri sürdü.

15 Temmuz gecesi, Tümamiral Şirin, Tümamiral Doğan'ın derdest edilmesinin ardından sorumlusu "İhsan" ile tablet üzerinden yaptığı görüşmede, amiralleri Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nün eski Kurmay Başkanı Albay Ramazan Elmas'a teslim etmesi yönünde talimat aldığını belirten şüpheli, başarısız darbe girişiminin ardından "İhsan" ile görüşme yaptığı tableti eski Yüzbaşı Kadir Erel'e vererek imha etmesini istediğini kaydetti.







