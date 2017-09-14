Darbe günü selaları duyunca birileri öldü zannetmiş

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına ilişkin 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Kızılkaya, Ayşegül Öztürk, Eşe Arık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Öztürk, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme Başkanı Seval Bircan'ın, "Bank Asya hesaplarındaki hareketlenmeler, FETÖ elebaşının talimatının ardından mı oldu?" sorusu üzerine Öztürk, "Banka hesaplarındaki parayı düğün masrafları için ailem yatırmıştı." dedi.

Tutuklu sanık Arık ise meslekten ihraç edildiğini, gözaltına alındıktan sonra savcılıkta verdiği ifadelerinin baskı altında alındığını ileri sürdü.

- ByLock'u merak etmiş

Teknolojiye meraklı olduğunu anlatan Arık, "Öğretmen olduğum için çok araştırma yaparım. ByLock'u merak ettim, araştırdım ve telefonuma yükledim. Sonra programı açmayı denedim fakat başarılı olamayınca sildim. FETÖ'ye ait dergi ve gazeteleri okuldaki derslerimde kaynak olarak kullandığım için alıyordum. Bankadaki 17 bin lirayı ise aileme borç vermiştim. Babam da elindeki hayvanları sattı ve bu parayı bana geri verdi. Ben de bankaya yatırdım." diye konuştu.

- Kitapları çöpe gitmesin diye almış

Tutuksuz sanık B.U. da Bank Asya'ya 2013'te 15 bin, 2014'te 41 bin ve 2015'te 85 bin lira yatırdığını ancak bunları "FETÖ'ye destek olsun" diye yapmadığını savundu.

Ev aramalarında örgüte ait kitapların bulunduğunun hatırlatılması üzerine B.U, "Komşumuz evden taşınıyordu. Kitapları çöpe attığını görünce bana vermesini söyledim. Kitapların üzerine bakmadım. Kitaplar çöpe gitmesin diye aldım. İş arkadaşlarımın ısrarına dayanamadığın için kapatılan Aktif-Sen'e üye oldum. Darbeden sonra istifa ettim." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık C.Y. de psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Eğer tutuklansaydım herhalde delirirdim. Darbe günü camilerden selaları duyunca birileri öldü zannettim. Meğer ölen yokmuş. Ben de sonra uyumaya devam ettim." ifadelerini kullandı.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.