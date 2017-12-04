Darbe sanığından 'ayağım kaydı' savunması

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasına sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan eski Binbaşı Gökhan Balcı, Genelkurmay koridorunda sivil vatandaşlara ateş ettiği öne sürülen görüntüler izletilen Balca, "Dikkat ederseniz yerde su birikintisi var. Ayağım kaydı, böyle bir görüntü oluştu. Ateş etmedim." dedi.

Daha önceki ifadesinde "Refleksle ateş etmiş olabilirim." beyanı hatırlatılan Balcı, bu ifadeyi kabul etmediğini söyledi. Balcı, "Elimde G 3 var. Şehit vatandaştan 7,65 mm çapında mermi çıkıyor. Bu görüntünün kısa bir bölümü emniyette bana gösterildi. Sekme hareketinden dolayı, 'Ateş etmişsin.' dediler. Fakat ben hatırlamıyorum. Ayağım kaydı. Karşımda insan yok, duvar var. Bunu net hatırlıyorum." diye konuştu.

Sanıklardan eski Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Tümgeneral Oğuz Serhad Habiboğlu, cuntacıların atama listesinde adının olması hakkında, "İsmim oraya kasıtlı olarak yazıldı. Benim üzerimden meşruiyet sağlamaya, insanları mümkün olduğu kadar çekmeye çalışıyor, itibarımı kullanıyorlar" savunmasını yaptı.

Savunması için huzura alınan eski Yüzbaşı Serdar Tekin, iddianamede yer alan Orgeneral Hulusi Akar'ın derdest edilmesinde yer alanlardan olduğu değerlendirmesini kabul etmediğini, soruşturma aşamasındaki beyanlarının da doğruyu yansıtmadığını dile getirdi.

Tekin, "Emir Subayı Türkkan odaya gelerek 'Komutanım Akıncı'ya gidebiliriz.' dedi. Bunun üzerine Akar'a komutanım gece soğuk olur, montunuzu alın dedim. Komutan dışarıya çıkarken yanında Dişli de vardı. Bu esnada dışarıda 'U' düzeni almış yarım tim ÖKK personeli vardı. Komutanın çıkışından sonra odasına girdim ve ortalığı düzelttim. Türkkan, önemli bazı notları almamı söyledi. Ben de çantama aldım." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Serdar Açıl, İsmet Karakaş