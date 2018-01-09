Darbe sanıklarından

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının kontrol altına alınmasına ilişkin davada, 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyeri, 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık Sadık Emre Oral, mesleğe astsubay olarak başladığını, daha sonra girdiği sınavda başarılı olup subaylığa geçtiğini belirterek, olay tarihinde subaylık temel eğitimi için Kara Harp Okulu'nda bulunduğunu ifade etti. Darbe girişiminden habersiz olduğunu savunan Oral, hafta sonu Afyonkarahisar'a yapılacak harp tarihi gezisi nedeniyle okulda kalmaları için emir verildiğini ileri sürdü.

Kendisinin de aralarında bulunduğu bir grup teğmenin daha önce tanımadıkları firari sanık eski kurmay yarbay Ömer Ergenekon'un emrine verildiğini aktaran sanık Oral, "Ergenekon bize 'Okul komutanının emri var. Sizi silahlı ve teçhizatlı olarak görmek istedi' dedi. Silahlarımızı alarak alana geldik ve otobüse bindik. Ergenekon şoföre lojman nizamiyeden çıkma emri verdi. Şoför, 'Bana çık emri verilmedi' deyince Ergenekon, 'Ben yarbayım, emrediyorum, çık' diyerek içinde ben dahil 27 kursiyerin olduğu otobüsü dışarı çıkardı." diye konuştu.

Kara Harp Okulu'ndan çıktıklarında nereye gittiklerini bilmediğini belirten Oral, bir süre sonra Ulus'taki Türk Telekom binasına geldiklerini anlattı.

Ergenekon'un terör saldırısı olduğu gerekçesiyle binanın güvenliğini sağlayacaklarını söylediğini savunan Oral, ilerleyen saatlerde darbe girişiminde bulunulduğunu anladıklarında, Ergenekon'un emirlerini yerine getirmediklerini öne sürdü.

Darbe girişiminde yer almadığını iddia eden Oral, suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi.

- Darbeci yarbay olay yerinden kaçmış

Sanık eski kursiyer teğmen Fatih Karaaslan, kursiyerlerin Ergenekon'un emrine verilmesi konusunda bilgisinin olmadığını, bu duruma itiraz etme yetkisinin bulunmadığını bildirdi.

Terör saldırısı olduğu gerekçesiyle Türk Telekom binasına götürüldüklerini anlatan Karaaslan, Ergenekon'un "Binada teröristler olabilir, silahla karşı koyabilirler." açıklaması üzerine, binaya heyecanlı bir şekilde girdiklerini, bu durumun darbe maksadıyla gelişmediğini öne sürdü.

Darbe girişiminden haberdar edildikten sonra bu ihanetin parçası olmamak için Ergenekon'un emirlerini yerine getirmediklerini savunan Karaaslan, "Gece boyunca hiçbir şekilde darbe yanlısı faaliyette bulunmadık. Darbe girişimini burada televizyondan öğrendik. Yarbay Ergenekon binadan kaçtıktan sonra dışarıdaki halkın yapabileceklerinden korktuğumuz için polis içeri girene kadar binayı terk etmedik." diye konuştu.

Sanık eski kursiyer Güngör Nurcan ise rütbesi gereği komutanlarının kendisi hakkındaki tasarrufu sorgulamayacağını belirterek, Ergenekon'un emrine verildiklerini anlattı.

Subaylık temel eğitimi için darbe girişiminden 15 gün önce Kara Harp Okulu'na geldiğini, bu sürede karargahtaki herkesi tanıma imkanına sahip olmadığını kaydeden Nurcan, "Bu nedenle Ergenekon'un okuldan ilişiğinin kesildiğini, başka birliğe atandığını bilmiyordum. O gece onun emrine verildiğimizde kimse buna karşı gelmemişti." ifadesini kullandı.

- "Tatbikat olduğu söylendi"

Sanık eski kursiyer teğmen Bilal Ergen, birgün sonra yapılacak Afyon gezisi için belirlenen muhafızlara silah dağıtılıp tatbikat yapılacağının söylendiğini aktararak, bu faaliyetin darbe girişimine yönelik olduğunu o an fark edemediklerini savundu. Ergen, okulda bulundukları sırada kendilerine sıkıyönetim emrinin tebliğ edildiğine dair iddianamedeki tespitin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Türk Telekom binasına tatbikat için geldiklerini zannettiğini belirten Ergen, ilerleyen saatlerde darbe girişiminden haberdar olduklarını savundu. Bu andan itibaren Ergenekon'un emrini yerine getirmediklerini iddia eden Ergen, sabah saatlerine doğru Ergenekon'un Türk Telekom binasında kursiyerleri bırakarak, kaçtığını sözlerine ekledi.

Önceki sanıklarla benzer bir savunma yapan sanık eski kursiyer teğmen Süleyman Arif Varol ise tabur komutanı yarbay Dilaver Uysal'ın okul komutanın emriyle kursiyerlerin 15 Temmuz akşamı karargahta kalmasını istediğini iddia etti.

Aynı akşam firari sanık yarbay Ergenekon'un emrine verildiklerini belirten Varol, daha sonra terör saldırısına karşı Türk Telekom binasına getirildiklerini, burada polise teslim olana kadar illegal bir eylemde bulunmadıklarını kaydetti.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütle hiçbir şekilde ilişkisinin bulunmadığını öne süren Varol, beraatını istedi.

Tutuklu sanıklar Uğur Yılmaz ve Zinnur Çetin'in de savunmasını alan mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.