Darbeci Karacan, telsizden adeta katliam emri vermiş

ANKARA (AA) - Darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamındaki toplantılardan, mühimmat depolanmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast planından, Ankara'daki polis araçlarının hatta ambulansların vurulmasına kadar en kanlı talimatları verdiği belirlenen ve Antalya'da yakalanan eski Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay Özcan Karacan, darbe girişimine ilişkin açılan üç davanın firari sanığı konumundaydı.

Genelkurmay çatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla'da görülen dava ile Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin açılan davanın sanıkları arasında yer alan eski Kurmay Yarbay Özcan Karacan, darbecilerin hazırladığı sözde Yurtta Sulh Konseyi listesinde 31. sırada bulunuyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte kimlikle memleketi Antalya'da yakalanan Karacan'ın adı, darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamelerde sık sık yer aldı.

Firari sanık Karacan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için oluşturulan timin görevlendirenlerden olduğu belirlendi. Darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rehin almak için yaptıkları planların ayrıntılarının yer aldığı Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin iddianamede, Karacan'ın da katıldığı planlama toplantılarının ayrıntıları yer aldı.

Ankara'da darbeye hazırlık faaliyetlere de katıldığı tespit edilen Karacan'ın darbe gecesi için mühimmat depolanması emrini verdiği de ortaya çıktı. Darbe girişimi günü saat 13.00 sıralarında, hafta sonu jandarma ile ortak gösteri tatbikatı yapılacağı gerekçesiyle 800 adet 20 milimetrelik top mühimmatının depolanmasını sağladığı belirlenen Karacan'ın ayrıca Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından darbe girişiminde kullanılmak üzere mühimmat, personel ve helikopterlerin Ankara'ya gönderilmesi talimatını verdiği tespit edildi. Bu kapsamda bin 500 mühimmat 2 helitopterle Ankara'ya ulaştırıldı.

Ambulansları vurun talimatı

Bu arada, Karacan'ın, darbe gecesi telsizle pilotlara, "Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun" şeklinde talimat verdiği de Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin hazırlanan iddianameye yansıdı.

Aynı iddianamenin ekinde darbeye katılan pilotların telsiz konuşmalarına da yer verildi. Bu telsiz konuşmalarında, sık sık helikopter pilotlarına "vurun" talimatı verdiği görülen Karacan'ın telsiz konuşma kayıtları şöyle:

"- Yarbay Ateş: Rafet, Nero, (….) geliyor mu sesim?

- Binbaşı Kalaycı: Nero dinliyorum, devam.

- Yarbay Ateş: İçeride bizim bir tane S70 var, bir de yukarıda sen olacaksın, başka trafiği Genelkurmaya yaklaştırmayacaksın.

- Binbaşı Kalaycı: Bir S70 ile biz varız, tamam, anladım.

- Yarbay Ateş: S70 yerde, yerde.

- Binbaşı Kalaycı: Yerde, anlaşıldı.

- Yarbay Karacan: Spor okuluna yaklaşan… Genelkurmayın üzerinde... 1200 fitte…

- Binbaşı Abra: Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.

- Binbaşı Kalaycı: Anlaşılmadı.

- Yarbay Karacan: Dostum Sado çabuk ol, spor okulundaki ee...

- Binbaşı Kalaycı: Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam.

- Yarbay Karacan: Vurun onları, o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun, polis aracıysa vurun.

- Binbaşı Abra: Gost gost, 'O mavi araçları vurun' diyo Neron.

- Binbaşı Kalaycı: Ya burada hepsi mavi araç, bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada.

- Yarbay Karacan: Ateş edin.

- Binbaşı Kalaycı: Hepsi ambulans, hepsi ambulans.

- Binbaşı Abra: Neron, Sado hepsi ambulansmış.

- Yarbay Karacan: Atış yapın bi tane.

- Binbaşı Kalaycı: Polis arabalarını vuruyorum, doğru mu?

- Binbaşı Abra: Polisleri vur, polisleri evet."

İddianamede yer alan telsiz kayıtlarında 15 Temmuz gecesi saat 23.46'daki konuşmalarda darbecilere direnenlerin vurulması talimatının da Karacan tarafından verildiği belirlendi. Kayıtlara yansıyan konuşmalar şöyle:

"- Yarbay Ateş: O şey yapar, sen şeye, Meclis'e devam et abi, Meclis'in yollarını açın.

- Binbaşı Ali Ercan: Gelen bi araç var.

- Yarbay Karacan: Vurun, vurun direneni."

Bu arada, Özcan Karacan'ın da sanıkları arasında yer aldığı ve yargılamaların başladığı Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkındaki davada sanık savunmaları alınmaya başlandı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Kobra helikopter pilotu eski Yarbay İlkay Ateş, Karacan ile ilgili itiraflarda bulundu. Ateş, "gizli görev" diye darbe girişimine dahil edildiğini, kendisini bu girişime dahil eden Özcan Karacan'ın "Sadece bilmeni istedim. Ben de cemaattenim, birbirimizi test etmeyelim" dediğini söyledi. Beştepe ve TRT'de vatandaşlara değil boş alanlara atış yaptıklarını savunan Ateş, "O gece bütün talimatları veren, elinde el telsiziyle karargahtan Özcan Karacan'dı." dedi.

Nöbet değişikliği yaptı

Özcan Karacan'ın 15 Temmuz gecesi görevde olabilmesi için nöbet değişikliği yaptığı belirlendi.

Darbe girişimi gecesi helikopterleri telsizlerle koordine eden Karacan'ın talimatlarıyla MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Çankaya Spor Okulu, Ankara Emniyet Müdürlüğü civarında alçak uçuş gerçekleştirildi.

Yine Karacan'ın talimatlarıyla havalanan darbeciler, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT binası, MİT Müsteşarlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı binası ve spor okuluna giden polis aracının bulunduğu bölgede sivillere, polislere, kamuya ait binalara, araçlara ateş açtı.

Muhabir: Aylin Sırıklı, Ferdi Türkten