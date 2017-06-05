Darbeci komutanlar bilgileri bilerek yanlış aktarmış

KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yargılanmalarına başlanan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Lojistik Destek Taburunda görevli 2'si tutuklu 28 askeri personelin savunmalarının alınmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Lojistik Destek Taburunda görevli bir yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2'si tutuklu 21 astsubay ve bir uzman onbaşıdan oluşan 28 askeri personelin tamamı katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve sanık yakınları da hazır bulundu. Duruşmada 2'si tutuklu 15 sanık savunmalarını yaptı.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Astsubay Selçuk Türk savunmasında, başka bir davadan tutuklu bulunan Binbaşı Sami Büberci'nin darbe girişiminin yaşandığı gecede kara havacılık faaliyetlerinin iptal edildiğini söylediğini ve 9. Kolordu Harekat Merkezini arayarak konu hakkında bilgi aldığını anlattı.

Türk, Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat ve Binbaşı Erdinç Serçe'nin harekat merkezi odasına geldiğini ifade ederek, "Binbaşı Sami Büberci bana 'tugay komutanı alarm verdi, tugay komutanının tabur komutanlarına emrini tebliğ et, tüm askerleri uyandırsınlar silah ve mühimmat dağıtılsın. Araçlar harekete hazır hale getirilsin' emrini ilet diye bana emir verdi. Ben de harekat merkezinde bulunan dahili sabit telefonla tabur komutanlarını arayarak alarm emrini ilettim." diye konuştu.

Haber merkezi nöbetçisinin Evrak Yönetim Sistemi'ne (EYS) gelen bir evrak üzerine kendisini uyardığını anlatan Türk, savunmasında şunları beyan etti:

"Nöbetçi Astsubay beni dahili telefondan aradı ve bana 'bir evrak geldi EYS'ye aktarıyorum oradan takip et' dedi. Bilgisayarı açıp EYS uygulamasına girdim, evrak Genelkurmay Başkanlığından geliyordu, ekleri vardı. Konusu yanlış hatırlamıyorsam sıkıyönetim emir ve talimatı direktifi gibi bir şeydi. Ben hemen evrakın çıktısını aldım ve içeriğine bakmadan Binbaşı Sami Büberci'ye teslim ettim. Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat ve Binbaşı Erdinç Serçe duvarda asılı bulunan büyük şehir haritasına bakıyorlardı. Serkan Polat, Binbaşı Erdinç Serçe'ye 4 GZBT Valilik emniyetini 4 GZBT de kışlanın emniyetini alsın emrini verdi. Kurmay Başkanı Serkan Polat bana hitaben 'izinler iptal edildi' emrini verdi. Ben de bu emri birlik komutanlarına, rütbeli askerlere telefonla ilettim."

- 9. Kolordu ve 3. Ordu telefonlarına cevap vermeyin emri

Türk, başka bir davadan tutuklu bulunan ve örgütün sözde sıkıyönetim komutanı Tuğgeneral Ali Avcı'nın darbe girişimin yaşandığı gecede televizyonları kapatma emrini verdiğini iddia ederek, savunmasına şöyle devam etti:

"Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı Harekat Merkezine girdi ve 'kapatın şu televizyonu, televizyon açılmayacak' emrini verdi. Ardından Harekat Merkezi içerisinde bulunan televizyon hemen kapatıldı. Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat cep telefonuyla sürekli birileriyle görüşme yapıyordu. Saat 01.00 sıralarında Yarbay Serkan Polat Harekat Merkezinde bulunan Binbaşı Cemal Sudaş'a hitaben 'İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği yapmıyor bunu ceride defterini yaz' emrini verdi. Saat 03.00 sıralarında 9. Kolordu Harekat Merkezinden bizim Harekat Merkezimiz arandı 9. Kolordu Hareket Merkezi nöbetçi astsubayı bana '9. Kolordu Komutanının emridir. Dışarıda personel ve araç varsa kışlaya geri dönsün' dedi. Ben de hemen bu emri Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat'a ilettim. Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat da Harekat Merkezinde bulunan herkese hitaben 'Kolordu Komutanı görevinden alındı, biraz sonra tutuklanacak o yüzden emirleri dinlemiyoruz. Kolordudan gelen telefonlara bundan sonra bakılmayacak, kolorduyla görüşmeyeceksiniz' emrini verdi."

Türk, Yarbay Serkan Polat'ın emriyle Ordu Harekat Merkezi'nin yanlış bilgilendirildiğini aktardı.

3. Ordu Harekat Merkezinden arayan bir görevlinin Binbaşı Cemal Sudaş ile görüştüğünü söyleyen Türk, savunmasını şöyle tamamladı:

"Binbaşı Cemal Sudaş bize '3. Ordu bize dışarıda birliğiniz var mı diye sordu ben de benim bilgim yok Kurmay Başkanını arayıp sorup size geri döneyim' diye söyledi. Ve ardından Serkan Polat'ı cep telefonundan arayarak bu durumu iletti. Daha sonra Kurmay Başkanı Serkan Polat'ın kendisine 'Dışarıda birliğimiz yok tüm birlikler kışlalarına çekildi. Tugay Komutanı da kışlada dedi' diye söyledi. Bu bilgileri 3. Ordu Harekat Merkezine bildirdi. 3. Ordu Harekat Merkezinden tekrar arayan Yarbay bana 'gece dışarıda birliğimiz yok dediniz ancak biraz önce 9. Kolordu Komutanı televizyonda Kars'ta küçük bir problemin olduğunu söyledi. Kars'ta son durum nedir?' diye sordu. Ben de kendisine bilmediğimi ve öğrenip bilgi vereceğimi söyledim. Tugay Komutanının odasına gittim, odada Kurmay Başkanı Serkan Polat ile Tugay Komutanı Ali Avcı oturuyordu. Ali Avcı'ya '3. Ordu dışarıda birliğimizin olup olmadığını soruyor' dedim. O da bana 'Bundan sonra ordunun telefonlarına da bakmayacaksınız hiçbir telefona cevap vermeyeceksiniz' dedi. Ben de bu emrin ardından ne yapacağımı bilemediğim için dışarı bahçeye çıktım."

Dava, sanık sayısı fazlalığı nedeniyle yarına ertelendi.