Darbeci uçakların inmesine karşı çıkmış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uzay Gücü Araştırma Şube Müdürü yarbay Özcan Murat Doğan'ın savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 duruşma savcısının görevlendirildi.

Duruşmada savunma yapan Doğan, 11 Temmuz 2016’dan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uzay Gücü Araştırma Şube Müdürlüğüne atandığını, 15 Temmuz'da da eski yarbay Ayhan Çatıkkaya'nın ivedi olarak Akıncı Üssü'ne geçmesini söylemesi üzerine buraya gittiğini anlattı.

Daha sonra üs komutanının emriyle refakatçi eşliğinde uçuş kulesine gittiğini belirten Doğan, kuleye çıktığında kimin hangi pozisyonda çalıştığını öğrenmeye çalıştığını, burada bulunan yarbay Nihat Altıntop'un kendisine ne olduğunu sorması üzerine, bir şey bilmediğini, üs komutanının emriyle geldiğini söylediğini aktardı.

Üs komutanının telefonda havadaki jetlerin uçuşa devam edeceği talimatı verdiğini, kendisinin de bunu ilettiğini ifade eden Doğan, yarbay Altıntop'un havadaki uçakların geri çağrılmasını istediğini duyunca, bu durum üs komutanının emirlerine aykırı olduğu için müdahale ettiğini bildirdi.

Terörle mücadele kapsamında faaliyet olduğunu düşündüğünü, Altıntop'un da yönergelerde anlatılan yetkilere aykırı davrandığını ileri süren Doğan, bu nedenle müdahalede bulunduğunu belirtti.

Doğan, Altıntop'un, bunun bir darbe girişimi olduğunu belirterek, uçakların inmesi gerektiği yönündeki söylemine karşın, uçakların darbede kullanıldığını daha önce görmediği için ona karşı çıktığı aktardı.

Kuledeyken kimsenin Genelkurmay Başkanlığının uçuş yasağına ilişkin bilgi vermediğini öne süren Doğan, saat 23.15'te 141. filo komutanı eski yarbay Hakan Karakuş'un gelerek uçuş kontrol amirliğini üstlendiğini anlattı.

İlerleyen dakikalarda Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamayı inceleme fırsatı bulduğunu, bu açıklamadan uçakların darbeye karşı uçtuğunu düşündüğünü ileri süren Doğan, uçakların inmesini isteyen Altıntop'un da darbecilerle işbirliği içinde olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Doğan, daha sonra Altıntop'un kuleye çıkan komandolarca derdest edildiğini, darbecilerle birlikte hareket ettiği için tutuklandığını düşündüğünü iddia etti.

Sanık Doğan'ın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, Akıncı Üssü'ne geldikten sonra darbeci yarbay Hakan Karakuş görüşüp görüşmediği sorusuna sanık Doğan, ilk karşılaştıklarında Karakuş'un kendisine "sen nereden çıktın" dediğini, kendisinin de telefonla arandığını, emir üzerine Akıncı Üssü'ne geldiğini söylediğini aktardı.

Hakim Giray'ın, "Akıncı Üssü'nde terörle mücadele harekatı olmadığını anladıktan sonra kandırıldığınızı, birinin size tuzak kurmak istediğini anladınız mı?" sorusuna Doğan, "Yanlış yapılmış bir çağırma planı olduğunu düşünüyorum. Sadece aranan ben değilim. Benim gibi aranan başka kişiler de var. Ben muharip F16 pilotu olduğum için çağrıldığımı düşünüyorum. Filoya girdikten sonra da bir şekilde oradan uzaklaştırıldım, kuleye gönderildim. Kule harekatın yönetildiği yer değildi. Bana 'geri git' diyebilirlerdi, keşke deselerdi. Bana ihtiyaç duysalardı 143. Filo'da tutarlardı. O geceye ilişkin anlamadığım çok şey var." yanıtın verdi.

Sanık Doğan, "Size emir ve talimat verenlerin FETÖ'cü olmadığını biliyor muydunuz? Neden o kişilerin emirlerine uydunuz?" sorusuna karşılık da Akıncı Üssü'ndeki kişileri çoğunu tanımadığını, kimin hangi tarafta yer aldığını bilmediğini savundu.

Doğan, "Bu hain darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını düşünüyorum. Benim gibi tuzağa çekilen, kandırılan diğer masum insanların da bu dosyadan ayrılarak hak ettikleri hürriyetlerine kavuşturulmasını istiyorum." dedi.

Sanık Doğan'ın, soruları cevapladığı sırada "13 aydır eşimden ayrıyım", ifadesi üzerine bir şehit yakını, "Vatan haini, ben de 13 aydır babamdan ayrıyım." diyerek tepki gösterdi.

Doğan, bu kişinin kendisine hakaretlerde bulunduğunu, bu hakaretleri kabul etmediğini söylemesi üzerine de salonda bulunan diğer şehit yakınları ve gaziler de tepkide bulundu. Bu sırada bazı sanıkların da karşılık verdiği görüldü.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Giray, duruşmaya ara vererek, salonun boşaltılmasını istedi.