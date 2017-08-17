"Darbeciler gelirlerse çay ikram edersiniz" diyen polis müdürüne 8 yıl 9 ay hapis

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında darbeci askerleri kastederek "Gelirlerse çay ikram edersiniz kardeş" diyerek polislere, cuntacılara direnmemesi için talimatlar verdiği öne sürülen eski Aziziye İlçe Emniyet Müdürü İlhan Yalçın, 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski Aziziye İlçe Emniyet Müdürü İlhan Yalçın ile sanık avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık olan ve aynı emniyet müdürlüğünde Grup Amir Vekili olan Başpolis Nedim Bıçakçı da tutuklu bulunduğu Ağrı Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" kullanıcısı da olan Yalçın'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek"ten ise beraatına karar verilmesini, Bıçakçı'nın ise her iki suçtan kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat etmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanıklardan Yalçın, "Bir senedir suçsuz yere cezaevinde yatmaktayım. Bu olaya rağmen stratejik yerlerde görev yapmaya devam ettim. Sadece bir istihbarat raporu ile hakkımda bu işlemler yapıldı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Bıçakçı da son sözünde "Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum. Türk adaletine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında astlarına darbeye karşı koymamaları için talimat verdiği öne sürülen eski Aziziye İlçe Emniyet Müdürü İlhan Yalçın'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yalçın'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatını kararlaştıran heyet, Nedim Bıçakçı'nın da her iki suçtan delil yetersizliğinden beraatına ve tahliyesine karar verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İlhan Yalçın'ın uzun yıllardan beri FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı, 1998 mezunu polis akademililer grubuna dahil olduğu, 2014 ve devamında örgütsel toplantılara katılmaya devam ettiği anlatılıyordu.

Yalçın'ın "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüte himmet verdiği, ekip arkadaşları diğer polis memurlarını örgüte rapor ettiği, örgütün talimatlarına uyarak darbe girişimi günü astlarına talimatlar verip cuntacılara direnmemelerini istediği anlatılan iddianamede, tanık Ü.Ç'nin beyanına göre, Yalçın'ın darbeye kalkışan askerleri kastederek "Gelirlerse çay ikram edersiniz kardeş, çatışma ortamından sakının, münferit hareket etmeyin, bizden kaynaklı yanlış hareket olmasın" şeklinde sözler söylediği bildiriliyordu.

İddianamede, Bıçakçı'nın da grup amir vekili olarak astı konumundaki polis memurlarına aynı mahiyette talimatlar verdiği, TSK mensubu görünümlü FETÖ/PDY mensupları ile iştirak iradesi içerisinde hareket ettiği aktarılan iddianamede, her iki sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.