Darbecilere direnmeyen polislere ağırlaştırılmış müebbet talebi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 29 polisin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6. duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Uygun, Mahmut Sofuoğulları, İshak Erkol, Hakan Pekyılmaz, Ferhat Apa ve Eyüp Şahin ile tutuksuz 13 sanık katıldı. Davanın müdahil kurumları Hazine ve Başbakanlık'ı avukat Remziye Başkan temsil etti.

Duruşmada, celse arasında mahkemeye gelen belgeler okundu. Sanık ve sanık avukatlarının gelen belgeler ve yerine getirilmeyen ara kararlarla ilgili diyecekleri soruldu. Sanıklar takdiri mahkeme heyetine bırakırken, sanık avukatları da kimi taleplerini yineledi. Söz alan tutuksuz sanıklardan Sertaç Kuytu, 4 gün önce görevine döndüğünü dile getirdi.

Yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak önceki ara kararlardan vazgeçen mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesine yönelik bazı talepleri reddetti.

- Savcılık mütalaası: 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Uygur Kaan Arısoy, hazırladığı 12 sayfalık mütalaayı mahkeme heyeti ve taraf avukatlarına sundu.

FETÖ'nün yapısı, kullandığı şifreli haberleşme programı "ByLock" ve 15 Temmuz darbe girişiminin özetlenerek anlatıldığı mütalaada, "Darbe girişimine FETÖ/PDY mensubu olan ve örgüt mensubu olmayıp bu örgütsel faaliyeti destekleyen bir kısım emniyet görevlilerince de iştirak edildiği bilinmektedir." denildi.

Mütalaada, sanıklardan İshak Erkol, Kamuran Güngör, Hakan Pekyılmaz, Mahmut Sofuoğlulları ve Soytürk Yıldız'ın, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Darbecilerin amaçlarına ulaşmalarını kolaylaştıracakları şekilde yardım eden sıfatıyla iştirak ettikleri belirtilen sanıklardan Ferhat Apa, Adil Tiftik, Ali Bozan, Eyüp Şahin ve Mustafa Uygun'un, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, Altan Zeybek, Abdülkadir Üstünal, Emre Çatalbaş, Sertaç Kuytu, Ersan Gönül, Cem Günerhan ve Cengiz Çalık'ın, "silahlı terör örgütü adına suç işlemek" ile "örgüt adına görevi ihmal" suçlarından 7 yıl 9 aydan 16'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklardan Murat Dursun'un, "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, tutuksuz sanıklardan Samet Durak ve Semih Yüksel'in, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, cezalandırılması istenen tutuksuz sanıklar Kamuran Güngör, Altan Zeybek, Cengiz Çalık, Sertaç Kuytu, Adil Tiftik, Ali Bozan, Soytürk Yıldız, Emre Çatalbaş, Cem Günerhan, Abdulkadir Üstünal, Ersan Gönül ve Murat Dursun'un hükümle birlikte tutuklanmasının kararlaştırılması da talep edildi.

- "Görev yerini terk edip direnme şevkini kırdılar: Bozgunculuk"

Savcılık mütalaasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 5 sanığın görevleri ve gerçekleştirdikledi iddia edilen suçları şöyle belirtildi:

"İshak Erkol (Eyüp Emniyet Müdürlüğü polis memuru); istenmesine rağmen görev yerine dönmeyi reddetti, darbeci askerlerin fotoğraflarını mesaj eşliğinde paylaşarak darbeye direnme şevkini kırmaya çalıştı, toplanan vatandaşlara 'darbecilere direnilmemesi' yönünde konuşarak bozgunculuk yaptı, darbeci güçlere ulaştırmak amacıyla bilgi almaya çalıştı, ByLock kullandığı tespit edildi, örgüt üyesi ve darbe girişiminden haberdar, FETÖ üyesi olarak darbeye fiilen iştirak etti.

Kamuran Güngör (Kağıthane Güvenlik Büro Amiri); bozgunculuk yaptı, darbeye fiilen iştirak etti.

Mahmut Sofuoğlulları (İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü polis memuru); görev yerine dönmedi, eylemsiz kaldı, ByLock kullanıcısı, darbeden haberdar, görevini yerine getirmedi, darbenin planlı bir oyun olduğunu paylaştı, direnç kırmaya çalışarak bozgunculuk yaptı.

Hakan Pekyılmaz (Sarıyer Koruma Büro Amirliği polis); Seyrantepe polis lojmanları girişinde direnenlere bozgunculuk yaptı, nöbet bölgesinde uyudu, silahını bıraktı.

Soytürk Yıldız (Şenlikköy Polis Merkezi amiri); polislerin şevkini kırıcı şekilde davrandı, görev yerini terk edip amirlik görevini yapmadı, eylemsiz kaldı, telefonlara cevap vermedi, bozgunculuk yaptı."

Mütalaada, haklarında 30 yıla kadar hapis cezası istenen 5 sanığın, darbeci güçleri engellemeye yönelik hiçbir eylem ve tavır sergilemedikleri ve örgütle bağlantıları tespit edildiği için "darbe teşebbüsüne yardım etmek" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilirken, yine eylemsiz oldukları ve personeli görev başına gitmemeye yönlendirdikleri tespit edilen 8 sanığın "görevi ihmal, FETÖ adına suç işlemek ve FETÖ'ye yardım etmek" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verdi. Tutuklu sanıkların bu hallerini devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.