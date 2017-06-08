Darbecileri bildirmemekle suçlanan doktorlar yargılanıyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Beytepe Asker Hastanesine yaralı olarak gelen iki darbeciyi adli makamlara bildirmemekle suçlanan, aralarında hastanenin eski başhekimi uzman tabip jandarma albay Halil Atılgan'ın da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Halil Atılgan, Yusuf Özdemiroğlu, Osman Elmalıca, Engin Özay ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, hastanede görev yapan R.G, tanık olarak dinlendi. R.G, 15 Temmuz 2016 akşamı başhekimin çağırmasına karşın, can güvenliğini ve ailesini gerekçe göstererek evden ayrılmadığını ve hastaneye gitmediğini söyledi.

Acil serviste görevli olduğu 17 Temmuz'da hastaneye gittiğini belirten R.G, nöbeti devraldığında hastanede biri binbaşı, biri yarbay olmak üzere iki yaralı bulunduğunu öğrendiğini anlattı.

Yaralıların kontrolünü yaptıktan sonra acil servise indiğini, yaklaşık bir saat sonra hastanenin başhekimi Halil Atılgan'ın geldiğini aktaran R.G, Atılgan'ın, hastalara bakıp bakmadığını sorduğunu, baktığını öğrendikten sonra yeniden birlikte bakmak istediğini ifade etti. R.G, Atılgan ile hastalara tekrar baktıklarını, ardından acil servise indiğini bildirdi.

Eski jandarma tabip albay Yusuf Özdemiroğlu ve eski jandarma tabip binbaşı Engin Özay'ın öğle saatlerinde geldiğini belirten R. G, Özdemiroğlu'nun başhekimin emriyle geldiklerini ve hastaları taburcu edeceklerini söylediğini aktardı. R.G, Özdemiroğlu ve Özay'ın 4-5 saat hastanede kaldığını, daha sonra hastaların taburcu edildiğini öğrendiğini bildirdi.

Askeri hastanelerde adli vakaları ilgili mercilere bildirme görev ve sorumluluğunun kime ait olduğunun sorulması üzerine R.G, normal şartlarda adli vaka olduğunda yanlarında kolluk güçlerinin de bulunduğunu, evrakın bir nüshasının onlara verildiğini kaydetti. R.G, ayrıca Jandarma Eğitim Komutanlığına bilgi verilmesi gerektiğini, hastaların taburcu edildiği bilgisini de komutanlığa verdiklerini söyledi. R.G, adli vakaların bildirilmesine ilişkin sorumluluğun, o an hastanedeyse başhekimde olduğunu belirtti.

Hastane görevlilerinden tanık H.A. da 15 Temmuz gecesi tüm personelin çağrılması nedeniyle hastaneye gittiğini, Başhekim Halil Atılgan'ın emriyle ambulansla Jandarma Genel Komutanlığına geçtiklerini söyledi.

Eski jandarma tabip üsteğmen Osman Elmalıca'nın, gözünden yaralanan bir askeri tedavi ettiğini anlatan H.A, Elmalıca'nın üzerinde bulunan beylik tabancasını masanın üzerine koyduğunu ancak kullanmadığını kaydetti.

- "Başhekim, emirleri dışında işlem yapılmamasını istedi"

Tanık olarak dinlenen hastane doktorlarından M.K.S. ise 15 Temmuz gecesi nöbetçi olduğunu, başhekimin kendilerini yanına çağırarak, ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini, daha dikkatli olmaları gerektiğini söylediğini ve vereceği emirler dışında kimsenin bir işlem yapmamasını istediğini anlattı.

Daha sonra söz alan sanık Engin Özay, başhekimin çağırması üzerine hastaneye gittiğini, gelen iki yaralının kim olduğunu sorgulamadan müdahale ettiğini, örgütle bir bağının olmadığını savundu.

Sanık Yusuf Özdemiroğlu da yaralılar geldiğinde ilgili birime bildirim yapıldığını ancak geri dönüş olmadığını iddia etti. Özdemiroğlu, yüzlerce vatandaşı şehit eden hain darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini kaydetti.

Sanık Osman Elmalıca ise ambulansla gittikleri Jandarma Genel Komutanlığında tüm personelini olaylara karışmaması için korumaya çalıştığını, silahlarını kullanmamaları için emir verdiğini, kendisinin de silah kullanmadığını, darbeye karışmadığını öne sürdü.

Sanık Halil Atılgan da Hipokrat yemininin gereğini yaptığını, sağlık hizmeti sunduğunu, Beytepe Asker Hastanesi'nde hiçbir çatışma yaşanmadığını, suçsuz olduğunu savundu.

Verilen aranın ardından ara karar okundu.

Buna göre, sanıklardan Özay ve Elmalıca, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Atılgan ve Özdemiroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- İddianame

İddianamede, sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılmaları isteniliyor.

Sanıklardan Elmalıca'nın, Jandarma Genel Komutanlığında polisle girdikleri çatışmada yaralanan eski binbaşı Özkan Öztürk ile eski yüzbaşı Mehmet Aydın'ı hastaneye getirerek, kolluk görevlilerine haber vermediği ifade edilen iddianamede, ayrıca Öztürk'e 30, Aydın'a 45 günlük düzenlenen raporlarda, sanıklar Atılgan, Özdemiroğlu ve Özay'ın da imzalarının olduğu kaydediliyor.