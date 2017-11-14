Darbedilen gaziler için moral gecesi

ANKARA (AA) - Başkentte, benzin istasyonunda darbedilen gaziler İbrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay için moral gecesi düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kampüsü'nde düzenlenen moral gecesi etkinliğinde 15 Temmuz, Kore ve Kıbrıs gazileri ile terör gazileri, bir araya geldi.

Ankara'da iki gazinin darbedildiği olaya ilişkin AA muhabirine konuşan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, gazilere yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Aylar, saldırının tüm gaziler başta olmak üzere özellikle iki gazinin moralini bozduğunu söyledi. Darbedilen gazilerin, olaydan psikolojik olarak da etkilendiklerini belirten Aylar, "Buraya gazilerimizi davet ederek, gazi arkadaşlarımızla birlikte gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bildirmek için geldik. Bu saldırı, Türk milletine yapılmış bir saldırıydı. Türk ordusuna, Türk devletine yapılan bir saldırıydı." dedi.

Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Aylar, şehit ve gazilere yönelik duyarlılığından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve Türk halkına teşekkür etti.

- "Biz ne zaman, nasıl bu hale geldik?"

Gazilerle tek bir vücut olduklarını anlatmak için bir araya geldiklerini ifade eden Lokman Aylar, şunları söyledi:

"Gazilerin arasında bir ayrımcılık yok. Gaziler tek vücuttur, birdir, beraberdir. Hepimiz bu vatan için mücadele ettik. Daha çocuklarımız, annesinin karnında bu vatanda yaşamanın bedelini ödediler. Bu çocuklar, bu vatanda yaşamının bedelini öderken, bazı kendini bilmez densizlerin çıkıp bu kahraman gazilerimize saldırması bizi ziyadesiyle üzdü, yıprattı. Biz, böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyorduk. Bu millet, böyle bir millet değildir. Ordusuna, bayrağına, vatanına sahip çıkan millettir. Biz ne zaman, nasıl bu hale geldik? Bilmiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasını da hatırlatan Aylar, "Biz çocuklarımıza ilkokuldan itibaren vatanı, milleti, bayrağı gaziliğin ve şehitliğin ne olduğunu anlatmazsak sonuçlar böyle olacak. Gazilik ve şehitlik Allah'ın makamıdır. Allah'ın makamına hiç kimsenin laf söylemeye, saldırmaya haddi yoktur. Biz aldığımız yaraları, uzuv kayıplarımızı şerefimiz olarak taşıyoruz vücutlarımızda. Bu saldırıyı yapan hainleri şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Aylar, saldırganların yargılandığı davaya müdahil olduklarını ve süreci takip edeceklerini de sözlerine ekledi.

Saldırıya uğrayan terör gazisi İbrahim Kızılkaş, evli ve 2 çocuğu bulunduğunu, sırtını dayadığı en büyük desteğin ailesi olduğunu söyledi.

Sağlık durumuna değinen Kızılkaş, tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Tedavime devam ediyorum. İyi olmaya çalışıyorum. İyi değilim ama iyiyim çok şükür. Bu olay olmasaydı belki daha iyiydi ama bu olay olunca Türk milletinin, gazisine ne kadar sahip çıktığını gördük. Bize bunu gösterdiler, bunu yaşattılar, hissettirdiler. Dökülen kanın bir değeri olduğunu gördük. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de katıldı.

