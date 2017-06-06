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Darbettiği bebeği 8 yıl sonra ölünce yeniden ceza aldı

- ABD'de bir baba, 2007'de 11 aylıkken darp ederek felç ve kalıcı beyin hasarına uğrattığı oğlunun 8 yıl sonra bunlara bağlı travmadan hayatını kaybetmesi nedeniyle cinayet suçundan da hüküm giydi

Darbettiği bebeği 8 yıl sonra ölünce yeniden ceza aldı

ANKARA (AA) - ABD'nin Ohio eyaletinde 2007 yılında 11 aylıkken oğlunu darp eden babanın, çocuğunun sekiz yıl sonra bu saldırıya bağlı beyin travmasından hayatını kaybetmesi üzerine cinayetten de ceza aldı.

The Columbus Dispatch gazetesinde yer alan habere göre, 2007 yılında 11 aylık oğlu Dana'yı darp ederek felç geçirmesine ve kalıcı beyin hasarına uğramasına yol açan Michael Robinson, çocuğun 2015'te uykusunda ölmesinin ardından açılan cinayet davasında 11 yıl hapis cezası aldı.

Adli tabibin 9 yaşındaki Dana'nın vefatının bebekken uğradığı saldırıdan dolayı süregelen beyin travmasından kaynaklandığına dair raporun ardından harekete geçen savcılık, yeniden yargılama için bölge temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, dün verdiği kararda, daha önce "canice saldırı" ve "çocuğun hayatını tehlikeye atmak" suçlarından 14 yıl hapse mahkum ettiği Robinson'ın cezasına 11 yıl eklenmesine karar verdi. Suçu kabul etmesi karşılığında cezasının hafifletilmesi teklifini reddetmeyen Robinson, "istemsiz cinayetten" hüküm giydi.

Savcılığın dava başvurusundaki bir hatası ve eksik belgesi sebebiyle sanığın "ağırlaştırılmış cinayet" suçundan hüküm giymesini sağlayamadığı kaydedildi.

Robinson, ağırlaştırılmış cinayetten hüküm giymesi halinde Ohio eyaleti yasalarına göre idam cezasına çarptırılabilecekti. 54 yaşındaki sanık 2028 yılına kadar hapis yatacak.

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