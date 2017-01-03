"Darbeyle yapamadıklarını terör eylemleriyle yapmaya çalışıyorlar"

GAZİANTEP (AA) - Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara, tehditlere ve tehlikelere karşı herkesin ortak akılla, basiretle ve hikmetle hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Aldemir, yaptığı yazılı açıklamada,15 Temmuz darbe girişiminin ve terör eylemlerinin damga vurduğu 2016 yılına ait değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Türkiye’nin karşılaştığı en önemli saldırının 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu belirten Aldemir, "Bu girişimle istediler ki milletin seçtiği insanlar demir parmaklıklar ardına konulsun, Türkiye iç savaşa sürüklensin ve işgale hazır hale gelsin. Melun saldırı, Yeni Türkiye’nin dirilişine dönüştü. Yeni Türkiye, adeta zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğdu." ifadelerini kullandı.

Aldemir, Türkiye'nin geçen yılda, pek çok terör olayına maruz kaldığını, onlarca kurban verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sonuncusunu ise 2017 yılına girdiğimiz gecenin ilk saatlerinde yaşadık. İnancı, yaşam tarzı, etnik kimliği, düşüncesi ne olursa olsun masum insanların öldürülmesini kınıyor ve lanetliyoruz. Emperyalist ülkelerin sponsorluğunu ve lojistiğini yapan sözde Müslüman görünümlü terör şebekelerinin İslam’a verdiği zarar, 1438 yıllık İslam tarihi boyunca verilen tüm zararların kat be kat ötesine geçmiş durumdadır. Ülkemizde oynanan oyunlara, tehditlere ve tehlikelere karşı hepimizin ortak akılla, basiretle ve hikmetle hareket etmesi gerekmektedir. Bugün, Müslümanların en önemli meselesi, akan kanı durdurmak, Müslümanları birbirine düşüren komplolara karşı uyanık olmak, içimizden ve dışımızdan beslenen her türlü dahili ve harici fitne uzantılarıyla mücadele ederek tekrar İslam coğrafyasında selamı ve barışı hakim kılmaktır. Darbe girişiminde bulunanların ağababaları, batılı emperyalistler, Yeni Türkiye’nin dirilişini önlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Darbeyle yapamadıklarını şimdi terör eylemleriyle yapmaya çalışıyorlar. Güçlerini birleştiren tüm şer odakları ve batılı emperyalist güçler, Türkiye’den ve Türkiye halkının yeniden dirilişinden hiçbir şeyden korkmadıkları kadar korkmaktadır. Türkiye üzerine oynanan oyunlar, patlatılan bombalar, çıkartılmak istenen kaos ve kargaşa ortamı bunun en büyük göstergesidir."

İstanbul'da yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Aldemir, şöyle konuştu:

"Ülke olarak geride bıraktığımız yılda, pek çok terör olayına maruz kaldık ve onlarca kurban verdik. Sonuncusunu ise 2017 yılına girdiğimiz gecenin ilk saatlerinde yaşadık. 39 insanımızı yitirdiğimiz bu vahşi saldırı, terörün dini, imanı ve milliyetinin olmadığını bir kere daha gösterdi. 'Bir insanı haksız yere öldüren, bütün insanları öldürmüş gibidir' diyen bir dinin mensupları ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir kültürün mirasçıları olarak; inancı, yaşam tarzı, etnik kimliği, düşüncesi ne olursa olsun masum insanların öldürülmesini kınıyor ve lanetliyoruz."