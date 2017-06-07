Dargeçit'te sokağa çıkma yasağı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütleri mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon yapılacağı belirtildi.

Operasyon düzenlenecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 06.00'da Kısmetli, Klavuz ve Değerli Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği vurgulandı.



