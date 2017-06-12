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Dargeçit'te yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit-Kısmetli yolunda gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, yolun altına...

Dargeçit'te yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit-Kısmetli yolunda gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, yolun altına gizlenmiş şüpheli çuval görüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemede çuval içerisinde mutfak tüpüne tuzaklanmış ve yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ile desteklenmiş el yapımı patlayıcı tespit edildiği kaydedilen açıklamada, patlayıcının kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
DargeçitMardinTuzaklanan Patlayıcı
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