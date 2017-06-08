Dargeçit'teki sokağa çıkma yasağı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dargeçit ilçesi kırsal alanında terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını tahrip etmek amacıyla operasyon düzenlendi.

Bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu uyarınca 7 Haziran'dan itibaren Kısmetli, Kılavuz ve Değerli mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyonun tamamlanmasıyla saat 12.30 itibarıyla kaldırıldı.



