Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Dargeçit'teki sokağa çıkma yasağı

- Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla 3 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Dargeçit'teki sokağa çıkma yasağı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dargeçit ilçesi kırsal alanında terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını tahrip etmek amacıyla operasyon düzenlendi.

Bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu uyarınca 7 Haziran'dan itibaren Kısmetli, Kılavuz ve Değerli mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyonun tamamlanmasıyla saat 12.30 itibarıyla kaldırıldı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DargeçitMardinSokağa çıkma Yasağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5