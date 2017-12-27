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Darülaceze sakinleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Darülaceze müessesesinde kalan sakinler, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "haber", "yaşam", ve "spor" kategorilerinden oluşan fotoğraflar için oy kullandı

Darülaceze sakinleri, AA'nın

İSTANBUL (AA) - Darülaceze müessesesinde kalan sakinler, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan sakinler, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Beş aydır Darülaceze'de kalan 68 yaşındaki Hikmet Geyik, "Haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyerek, bu kategoride, Myanmar'da kendilerine uygulanan şiddetten kaçan, yerel balıkçılara para verip Bangladeş'in Shah Porir Dwip Yarımadası'na geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların anlatıldığı, AA foto muhabiri Onur Çoban'ın çektiği, "Myanmar'dan teknelerle kaçış" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Geyik, "yaşam" kategorisinde AA foto muhabiri Ali Jadallah tarafından çekilen "Gazze'de elektrik kesintisi" fotoğrafını oyladı. Fotoğrafta, Gazze Şeridi'ne bağlı Han Yunus kentinde yaşayan Filistinlilerin, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mum yakarak evlerini aydınlatmaya çalıştığı görülüyor.

Geyik "spor" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçeli oyuncuların hava topu mücadelesini çektiği "Galatasaray-Fenerbahçe" adlı fotoğrafa oy verdi.

Darülaceze'de 7 yıldır kalan Mustafa Okur (75), fotoğrafların hepsini beğendiğini belirterek, "haber" kategorisinde, AA foto muhabiri Kayhan Özer'e ait Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın Novi Pazar kentindeki Boşnak Milli Konseyi'ni ziyaretinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir kız çocuğuyla çekilen "Erdoğan sevgisi" isimli fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Arif Hüdaverdi Yaman imzasını taşıyan, orta ve güney kesimlerinde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle çok sayıda vatandaşın açlık, salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı Somali'de kolera sebebiyle babalarını kaybeden 2 yetim kardeşin oyun oynamasını yansıtan "Somali'de çocukların oyunu" isimli fotoğraf için oy kullanan Okur, "spor" kategorisinde ise yine Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Galatasaray-Fenerbahçe" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yaklaşık 5 yıldır Darülaceze'de kalan Ömer Özyurt (61) da fotoğrafları çok beğendiğini Anadolu Ajansı ve muhabirlerini takdir ettiğini söyledi.

Özyurt, "haber" kategorisinde Yunus Keleş'in "Kayyara'da yanan petrol kuyuları" başlıklı fotoğrafından yana oy kullanırken, "yaşam" kategorisinde Zekeriya Karadavut tarafından çekilen "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", "spor" kategorisinde ise Mario Strmotic'in "Bünyamin Sezer" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

18 yıldır Darülaceze'de kalan Füsun Kaslak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirerek, "haber" kategorisinde, AA foto muhabiri Kayhan Özer'e ait "Erdoğan sevgisi" isimli fotoğrafa oy verdi.

Kaslak, "yaşam" kategorisinde, Bruno Bierrenbach Feder'in, Güney Sudan'ın Terekeka Eyaletindeki Mundari kabilesinin, geçimlerini, türü Ankole-Watusi olarak bilinen sığırlarla sağladıklarını gösteren "Mundari kabilesi" fotoğrafına oy verirken, "spor" kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafı oldu.

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Darülaceze Sakinleri
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