Darülaceze sakinlerinin Boğaz turu

İSTANBUL (AA) - Darülaceze sakinleri ve kurum personeli, Üsküdar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Boğaz turuna katıldı.

Darülaceze'den otobüslerle Beşiktaş İskelesi'ne gelen misafirler, Valide Sultan Gemisi'ne çıktı.

Boğaz turunda bir rehber Boğaz ve gezi hakkında kısa bilgi verirken, konuklar Türk halk müziği sanatçısı Züleyha'nın şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze'nin, 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulduğunu, bugüne kadar 30 bini çocuk olmak üzere 72 bin kişiye şefkat yuvası olduğunu anlattı.

Şu an Darülaceze'de 170'i yatalak olmak üzere 506 kişiye 431 personelle hizmet verdiklerini dile getiren Cebeci, "Darülaceze sakinleri ve çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak için zaman zaman sosyal etkinlik yapıyoruz. Bu Boğaz turu da Üsküdar Belediyesinin katkılarıyla düzenlendi." dedi.

Darülaceze'de kalanların genellikle dezavantajlı grup olduğunu, sosyal hayata katılımlarının arttırılması için zaman zaman çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Cebeci, sözlerini, "Bizim misafirlerimiz hayat dolu. Onlar, engellerini, dezavantajlarını problem yapmıyor. Biz de onların huzuru için çalışıyoruz. Kurumun bahçesi Emirgan Korusu gibi. Bu tür sosyal etkinliklerin dışında kurumda da çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Çalışanlarımız için de şartları uygun hale getirmeye çalıştık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye tamamladı.











