İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan sosyal dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel örneği olan Darülaceze ruhunu çalışanlarıyla yaşatmaya, bu mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

Darülaceze'de 25 yıl kesintisiz çalışan personel için düzenlenen "Vefa Töreni"nde konuşan Kaya, ödüllerin, 25 yılın değil Anadolu'da inşa edilen bin yıllık medeniyet anlayışı temsil ettiğini anlattı.

İnsanlığa hizmetten alınan manevi hazzın herhangi bir maddi değerle ölçülemeyeceğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Bir yetimin, bir mazlumun yüzündeki tebessüm dünyalara bedeldir. Sizler 25 yıldır bu şuurla insanımıza hizmet ettiniz. Kimi zaman evinizi, çocuklarınızı ihmal ettiniz, büyük bir fedakarlık örneği gösterdiniz. Mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oldunuz. Bizim medeniyetimiz sevgi, vakıf medeniyetidir. Bizler, şefkat ve merhameti, yardımlaşmayı kendisine ilke edinmiş kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Ecdadımız eşsiz bir ahlak ve fazilet örneği göstermiş, kendilerinden sonraki nesillere hizmet edecek Darülaceze gibi hayır kuruluşları tesis etmiştir. Darülaceze, kurulduğu günden bu yana merhameti, şefkati, yardımlaşmayı, zor durumda olanları korumayı kendisine ilke edinmiştir. Bu kutlu hizmet yarışına ömrünü adamış siz değerli kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sosyal dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel örneği olan Darülaceze ruhunu siz değerli çalışanlarımızla yaşatmaya, bu mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz."

Bakan Kaya, Darülaceze'nin halen 600'e yakın insana kuruluş felsefesinden ödün vermeden barınma imkanı sunduğunu, bunu da din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Darülaceze, insanlara yardım elini uzatan, dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumumuzdur. Darülaceze şefkat yuvasıdır. Burada görev yapan tüm arkadaşlarımızın aynı hassasiyet, aynı özveriyle hizmet ettiklerini biliyorum." dedi.

Darülaceze'de hizmetin gönül ve sevgi işi olduğunu, insanı sevmeden hizmet olmayacağını kaydeden Kaya, sözlerini, "Burada ne bir kibir ne de bir gurur vardır. Hizmette kibirlenmek olmaz. İnanç, kültür ve geleneklerimiz bizlere, zayıflara, muhtaçlara karşı her zaman merhametli olmayı öğretmiştir. Merhametli olmayı, korumayı, bağışlamayı güzel bir huy olarak devam ettirmek inancımızın da bir gereğidir. Bu vesileyle emeği, alın teri, sevgi ve şefkatiyle 25 yıldır insanlara hizmet eden siz değerli çalışma arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum." diye tamamladı.

Darülaceze Başkanı Hamza Çelebi, kurumda 25 yılına dolduranlara vefa örneği olması amacıyla tören düzenlediklerini belirterek, gelecekte yapacakları hizmetleri anlattı.

Konuşmaların ardından kurumda 25. yılını dolduran 57 kişiye plaket ve hediyelerin verildiği tören fotoğraf çekimiyle sona erdi.