Darülaceze'nin taşınması söz konusu değil

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de inşa edilecek yeni 'sosyal hizmet şehri' projesini anlatan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Darülaceze'nin hizmet vermeye davam edeceğini ve taşınmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Cebeci, bir gazetede yer alan, Darülaceze'nin taşınacağı şeklindeki haber üzerine basın toplantısı düzenledi.

Arnavutköy'e bağlı Yassıören Köyü'nde inşa edilmesi planlanan 150 bin metrekare büyüklüğünde, bin 500 kişi kapasiteli 'Sosyal hizmet şehri' adlı proje hakkında açıklama yapan Cebeci, bunun yeni bir proje olduğunu ve mevcut Darülaceze'nin taşınması ya da kapatılması anlamına gelmediğini vurguladı. Cebeci, "Burası yıkılacak, taşınacak, şu olacak, bu olacak veya buraya olan güveni sarsacak bir haber yapmak doğru değil." dedi.

Arnavutköy'de yapılacak yeni projenin kendi sahasında bir ilk olacağını anlatan Cebeci, "Bin 500 kişilik olarak yapılacak bu yeni kurumda, belki 300 kişilik de imkanları çok iyi olan, zengin kişiler için de paralı bir bölüm düşünüyoruz. Burada çalışacaklar için evler yapmayı düşünüyoruz. Camisiyle, hamamıyla, kafesiyle, her türlü sosyal alanıyla vatandaş sıkılmadan yaşayabilecek." diye konuştu.

Projenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yapıldığını vurgulayan Cebeci, şunları söyledi:

"Dünyada en son kullanılan teknoloji ne ise o kullanılacak. Dünyada gittim, gördüm bir heyet tarafından bu detaylar hazırlanıyor. Tamamen yeşilin içinde bir yer. Yüksek katlı değil, 2 katlı binalar olacak. Yaşlıların rehabilite olması için her türlü fiziki imkanlar sunulacak. Tamamen çevreci olacak. İçinde elektrikli araçların dışında motorlu araç olmayacak."

Basın mensuplarının soruları üzerine yeni projede kilise, havra gibi ihtiyaçların da dikkate alınacağını vurgulayan Cebeci, "İhtiyaç ne gerekiyorsa onu yapacağız. Onların ibadet ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu bizim inancımızın bir gereği." diye konuştu.

Cebeci, 70 ila 80 milyon dolar arasında bir maliyetin hesaplandığını ifade ederek, Mart veya Nisan 2018'de projenin temellerinin atılabileceğini sözlerine ekledi.